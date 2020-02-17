Котов, взятых из приюта Нилом Ушаковым, после его ухода выгоняют из мэрии. Они метят мебель нового градоправителя

О том, что котам Кузе и Мурис (названных так в честь русских и латышских избирателей Ушакова) больше не рады в здании Рижской думы, где сидит и мэр, 17 февраля сообщает издание Delfi.

Еще котятами в 2011 году их взяли из приюта, чтобы показать пример жителям Риги, и поселили в кабинете мэра. После увольнения Ушакова весной 2019 года коты продолжали какое-то время жить рядом с новым мэром — Олегом Буровым. Сначала им оказался заказан вход в помещения рядом с его кабинетом, что объясняли аллергией нового градоправителя.

А сейчас и вовсе переселили в рижское бюро Ушакова, который ныне является депутатом Европарламента.

Причем издание пишет, что животные очень переживали из-за отсутствия людей, к которым они привыкли: вместе с Ушаковым из думы ушли его секретари, заботившиеся о Кузе и Мурисе.





А вот один из котов и вовсе начал метить мебель рядом с кабинетом нового мэра.

Однако, по официальной версии, кошек перевезли из-за того, что в ближайшие недели дума будет распущена и за ними некому будет ухаживать.



