В продаже новая секция ЖК «Полис на Московской» от ГК «Полис Групп»

ГК «Полис Групп»

Открыты продажи квартир в новой секции жилого комплекса «Полис на Московской» в Московском районе.

В секции №9 всего 44 квартиры. Ее главное преимущество – камерность: по 4 квартиры на этаже. На выбор покупателей представлены 1-комнатные и 2-комнатные квартиры как стандартных планировок, так и формата «евро».

На первом этаже разместятся коммерческие помещения.

Стоимость квартир в секции начинается от 4 288 000 рублей. Доступна ипотека от банков-партнеров. Успейте купить на старте продаж.

Городской квартал «Полис на Московской» возводится в пешей доступности от ст. м. «Московская», рядом с площадью Победы и Пулковским парком. Два корпуса высотой 11-12 этажей расположатся на закрытой охраняемой территории.

В составе комплекса для жильцов предусмотрены коммерческие помещения, встроенно-пристроенный детский сад на 75 мест и подземный паркинг на 347 автомобилей. Предусмотрена возможность спуска в паркинг на лифте с каждого этажа.

На придомовой территории будет выполнено комплексное озеленение, обустроены места для отдыха и занятий спортом. В центральной части двора расположится большая зона отдыха с wi-fi, по внутреннему периметру будет проложена беговая дорожка. Дополнят пространство детские площадки с безопасным резиновым покрытием и зоны с тренажерами для разных возрастных групп.

На территории в ЖК «Полис на Московской» и детских площадках предусмотрено видеонаблюдение.

В каждой парадной установят видеодомофоны, зимнее время будет работать подогрев крылец входных групп.

Всего в проекте 762 квартиры (около 30 тыс. кв. м жилья) – от студий до 4-комнатных, в том числе с европланировками. В каждой квартире будет установлена автоматическая система сбора показаний счетчиков и система «Умный дом».

Плановый срок окончания строительства – IV квартал 2020 года.

Справка о компании ГК «Полис Групп»

ЖК «Полис на Московской» – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте наш.дом.рф