Пекин построит фабрику по производству медицинских масок за шесть дней

Для удовлетворения резко возросшего спроса на медицинские маски в связи с эпидемией коронавируса в Пекине 17 февраля начали строить завод по производству этой продукции. Сроки сжатые — к субботе всё должно быть готово к началу выпуска. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Под фабрику по изготовлению масок переоборудуют промышленное здание. Предполагается, что мощностей хватит на 250 тысяч единиц продукции в день.

По словам менеджера проекта China Construction First Group Сун Чао, чтобы защитить рабочих от заражения, строительная компания будет ежедневно измерять им температуру, людей с симптомами будут отправлять в дома вдали от жилых зон.

Власти Китая стимулируют производителей медицинской продукции наращивать производство для удовлетворения нужд отрасли из-за быстрого распространения коронавируса.





Ранее сообщалось, что финские компании с запатентованной технологией воздухоочистителей увеличили в разы объёмы производства по заказам из Китая.

В Ухане госпиталь для заражённых коронавирусом был построен за 10 дней.