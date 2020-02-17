Пекин построит фабрику по производству медицинских масок за шесть дней
Для удовлетворения резко возросшего спроса на медицинские маски в связи с эпидемией коронавируса в Пекине 17 февраля начали строить завод по производству этой продукции. Сроки сжатые — к субботе всё должно быть готово к началу выпуска. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
Под фабрику по изготовлению масок переоборудуют промышленное здание. Предполагается, что мощностей хватит на 250 тысяч единиц продукции в день.
По словам менеджера проекта China Construction First Group Сун Чао, чтобы защитить рабочих от заражения, строительная компания будет ежедневно измерять им температуру, людей с симптомами будут отправлять в дома вдали от жилых зон.
Власти Китая стимулируют производителей медицинской продукции наращивать производство для удовлетворения нужд отрасли из-за быстрого распространения коронавируса.
Ранее сообщалось, что финские компании с запатентованной технологией воздухоочистителей увеличили в разы объёмы производства по заказам из Китая.
В Ухане госпиталь для заражённых коронавирусом был построен за 10 дней.
Справка:
На данный момент число подтвержденных случаев заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, в Китае превысило 70,5 тыс. человек, умерло от нее 1770 человек, выздоровело – 10,8 тыс. Инфекция зарегистрирована почти во всех регионах КНР и в десятках других стран, в том числе в России, США, Таиланде, Франции, Индии и Японии.