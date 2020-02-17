Ветер косит деревья в Петербурге десятками. Больше всего страдает Петроградский район

Меньше чем за сутки в Северной столице ветром уронило 20 деревьев. Почти половину из них по правую сторону Невы.

Как сообщает «Фонтанке» 17 февраля комитет по благоустройству Петербурга, в Петроградском районе с утра повалило 9 деревьев. Большая часть из них — березы — 5. Также в районе упали три ивы и один вяз.

«В Приморском, Невском и Московском районах пострадало по одному дереву, в Выборгском и Красногвардейском по 3 и в Кировском 2», – сообщает пресс-служба.







Сотрудники комитета, подведомственных организаций и районных администраций после поступления информации выезжают на место, ведут распил, выкорчёвку и вывоз упавших деревьев. В первую очередь это касается деревьев, которые упали на дорогу и мешают проезду транспорта, в пешеходных зонах.





Из-за сильного ветра в Петербурге с утра оранжевый уровень погодной опасности. С полудня закрыты скверы и парки, которые имеют ограду, во избежание ЧП при падении деревьев.

Ветер роняет при этом не только их, но и облицовку крыш, светофоры, а также катает грузовики.



