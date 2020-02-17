«Зенит» официально подтвердил переход Кокорина в «Сочи». Он уже сфотографировался с новой футболкой

Эпопея с переходом нападающего Александра Кокорина из «Зенита» в «Сочи» завершена. О переходе футболиста петербургский клуб 17 февраля сообщил официально.

В пресс-службе петербуржцев уточнили, что «достигли трансферного соглашения о переходе нападающего на правах аренды до конца сезона».

С аналогичным заявлением выступил ФК «Сочи», приложив к новости фотографию Кокорина с клубной футболкой.





Александр Кокорин присоединился к «Зениту» 30 января 2016 года. В составе сине-бело-голубых он провел 92 матча, забил 34 мяча и отдал 12 результативных передач, а также стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

21 января ФК «Сочи» объявил о договоренности с «Зенитом» по аренде Кокорина до конца сезона-2019/20. Сам футболист долгое время категорически отказывался переходить в южный клуб. За это руководство петербургской команды перевело Кокорина в «Зенит-2». Однако в итоге нападающий все-таки договорился с «Сочи» (после, судя по всему, прямых переговоров с владельцем клуба Борисом Ротенбергом) и отправился в расположение этой команды.