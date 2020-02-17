В США выставили на продажу секретный бомбардировщик «Стелс», но лишь частично

Эти самолеты до сих пор остаются секретом ВВС США, что не помешало выставить один из них на продажу – как «излишки» армейского имущества.

Как пишет The Drive, этот самолет впервые поднялся в воздух 7 апреля 1987 года. Сейчас с него сняли все секретное оборудование и даже особое покрытия, отражающее радар. Остался только корпус Lockheed F-117 Nighthawk – практически голый фюзеляж F-117 с серийным номером 84-0827, – но и за него просят немалую сумму в 42 миллиона долларов.

Сегодня все «Cтелсы» официально выведены из эксплуатации, хотя некоторые еще выполняют совсем секретные миссии. Пяток розданы по музеям. По сведениям The Drive, на данный момент 51 из 64 произведенных «незаметных» бомбардировщиков дожидается своей участи пойти «на гвозди» на аэродроме Тонопа, расположенном вплотную к знаменитой Зоне 51.

Судя по всему, военное начальство решило, что просто порезать уникальные самолеты «на дрова» будет слишком расточительно. Лучше вместо этого попробовать выручить за останки некогда грозных «боевых птиц» неплохие деньги. 42 миллиона долларов – во столько изначально оценивался корпус F-117 безо всякой начинки, цена на полностью укомплектованный самолет начиналась от 111,2 миллиона долларов.

Выставленный на продажу корпус, как сказано в описании к лоту, годится для музейной экспозиции, но требует подготовки, которую армейский интенданты оценивают в 300 тысяч долларов. Прежде всего, необходимо восстановить внешний вид самолета: сейчас нет ни двигателей, ни закрылков, ни рулей. Чтобы купить такой товар, следует зарегистрироваться в министерстве обороны США и доказать, что остов секретного самолета нужен не для того, чтобы попытаться его восстановить и продать террористам.



