«Где-то мы все ошиблись». Что напомнило дело «Сети» российскому обществу

Кто и как поддержал фигурантов дела террористической организации «Сеть».

автор фото Иван Водопьянов/Коммерсантъ

Всероссийская акция против жестокости и судебного произвола стартовала в 15 городах. Тройка судей Приволжского окружного военного суда в Пензе приговорила семерых фигурантов дела запрещенной террористической организации «Сеть»в общей сложности к 86 годам тюрьмы. Это решение объединило самые разные профессиональные сообщества. Ученые, кинематографисты, студенты, учителя, петербургские муниципалы и книготорговцы требуют пересмотра дела. Нашлись и те, кто публично поддержал позицию суда.

Книготорговцы

Три петербургских книжных магазина не открылись в понедельник, 17 февраля, в знак солидарности с фигурантами дела «Сети», которая признана террористической и запрещена на территории РФ: «Все свободны», «Порядок слов» и «Фаренгейт 451».Сотрудники еще двух магазинов, «Чудетство» и «Подписные издания», работают, но перечислят зарплату за день родственникам фигурантов дела. В общей сложности в «книжной забастовке» участвуют больше 15 книжных магазинов по всей России. В их числе «Фаланстер» и «Маршак» в Москве, «Пиотровский» в Перми и Екатеринбурге, «Чарли» в Краснодаре и «Бакен» в Красноярске. «Перед гражданами нашей страны встал вопрос, а правильно ли мы живем? – написали в социальной сети «Вконтакте» участники акции. – Конечно, каждый ответственный человек задается подобными вопросами постоянно. Но сегодня он поставлен со всей откровенной жестокой очевидностью. Если не имея прямых доказательств, руководствуясь лишь признаниями, буквально «выбитыми» под пытками, людям, не совершившим никакого насильственного действия, могут «дать» 18 лет заключения в лагерях, то, наверное, где-то мы все ошиблись».

Ученые





Российские ученые и научные журналисты потребовали отменить приговор по делу «Сети». Сначала обращение разместил на своей странице в «Фейсбуке» доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Борис Штерн. Позже документ был опубликован на междисциплинарном научном сервере.

«Всё, что мы знаем о «деле „Сети«», говорит о том, что оно целиком сфабриковано. Откровенно неправосудный приговор свидетельствует о полном параличе независимой судебной системы в нашей стране, – говорится в обращении ученых. – В отличие от тех выдуманных «терактов», которые якобы «планировали запланировать» осужденные, решение по «делу „Сети«» и есть самый настоящий акт террора, который наносит жестокий удар по основам российской государственности. Мы требуем немедленно отменить приговор по «делу „Сети«», с бессмысленной жестокостью ломающий судьбы наших сограждан. Мы требуем расследовать обстоятельства фабрикации этого дела, наказать причастных к нему должностных лиц и обеспечить строгое соблюдение закона всеми силовыми и правоохранительными структурами. Террор против собственных граждан несовместим с нормальным развитием нашей страны и губителен для ее науки, культуры и образования».

В основном списке подписавшихся днем 17 февраля значилось 2710 ученых и еще 1510 граждан других профессий, которые поддержали их требование.

Студенты

Студенты и аспиранты российских вузов, в числе которых ВШЭ, МГУ, РГГУ и другие, вслед за учеными потребовали пересмотреть приговор семерым осужденным по делу «Сети». Открытое письмо они опубликовали на сайте журнала DOXA.

«Тройка судей Приволжского окружного военного суда приговорила двадцатитрехлетнего Илью Шакурского к 16 годам строгого режима, – говорится в документе. – Суд не посчитал нужным проводить медицинские освидетельствования тел обвиняемых, не провел проверку сообщений о давлении стороны обвинения на свидетелей, о котором они заявляли на процессах. Не менее жестокие приговоры суд вынес другим фигурантам дела, при том, что в декабре прошлого года стало известно, что в СИЗО один из них, Василий Куксов, заболел туберкулезом. Дело «Сети» возвращает нас к самым темным страницам истории нашей страны, когда невиновных людей осуждали на десятки лет лагерей только лишь на основании пыток и доносов».





Кинематографисты

Союз кинематографистов также потребовал расследования пыток, о которых заявляли фигуранты дела «Сети».

«Дела "Сети" и "Нового величия" показывают, что органы защиты правопорядка сами превратились в реальную угрозу гражданам России, особенно молодым, – написали авторы открытого письма. – Стремление следствия любым, даже незаконным, образом доказать преступление, готовность использовать угрозы, пытки и провокации, склонность к обвинению без реального события преступления или даже явно доказанной подготовки к нему — вот реальная угроза обществу, государству и каждому гражданину. Мы поддерживаем обращения матерей осужденных, групп ученых и интеллигенции о расследовании случаев пыток и провокаций при проведении следствия по делам "Сети" и "Нового величия". Мы призываем к пересмотру приговора участникам "Сети" и наказанию применявших пытки следователей в случае доказательства их вины. Мы требуем создания системы реального контроля за следствием, которая обеспечит право каждого гражданина на справедливый суд, независимый от интересов правоохранительных органов и политической верхушки».

Под документом – около 170 подписей.

Правозащитники

Правозащитники Лев Пономарев, Валерий Борщев и Светлана Ганнушкина обратились к президенту РФ с просьбой о встрече. Они заявили, что готовы предоставить главе государства доказательства того, что к фигурантам дела «Сети» применялись пытки электрическим током.

«То, о чем мы намерены с Вами говорить, затрагивает напрямую вопросы национальной безопасности и национального согласия и потому требует немедленного реагирования, – говорится в обращении правозащитников к президенту, опубликованном на сайте Московской Хельсинкской группы. – Мы готовы представить Вам факты и доказательства, объективно свидетельствующие о том, что к фигурантам дела "Сети" применялись пытки электрическим током и они под пытками себя оговорили. Мы готовы представить Вам аргументы и позицию защиты, которые судом были полностью проигнорированы».

Журналисты и писатели

Под письмом солидарности журналистов и писателей, опубликованным на портале Colta.ru, стоит более трех тысяч подписей

Журналист Владимир Познер на своем сайте pozneronline.ru заявил, что поддерживает требования тех, кто считает приговор фигурантам дела «Сети» несправедливым и наносящим ущерб стране.

«Я поддерживаю тех, кто требуют отмены приговоров участникам „Сети«. Я поддерживаю тех, кто требуют разбора судебно-следственных действий», — написал Познер.

Музыканты

Лидер рок-группы «Алиса» Константин Кинчев на фестивале «Чартова дюжина» в Москве посвятил делу «Сети» песню «Воздух», в которой прозвучали такие слова: «Черно-красный — мой цвет, но он выбран, увы, не мной. Кто-то очень похожий на стены давит меня собой. Я продолжаю петь чьи-то слова, но все же, кто играет мной?». Фрагмент видеозаписи выступления попал в «Твиттер»

Фото: скриншот с сайта twitter.com / @MrMaaay

Художники, галеристы и музейщики

Российские художники, искусствоведы, кураторы, галеристы и музейные работники выступили с открытым письмом, в котором потребовали отменить приговоры фигурантам дела «Сети». Заявление подписали более 110 человек. Авторы письма требуют нового следствия по данному делу, гласного расследования фактов применения пыток.

"Мы гневно осуждаем открывшуюся на этом процессе практику пыток, которую в ходе дознания применяли правоохранительные органы и специальные службы. Пыткам нет оправдания. Это высшее проявление безразличия и ненависти к человеческой личности, это знак перерождения отдельных индивидов в садистов и насильников. Пытки — самая мрачная традиция отношений отечественной власти с народом — неоднократно, в периоды осознания ошибок прошлого, самой же властью осуждались как тяжкое преступление. Ибо пытки не только калечат души и тела людей. Они уничтожают общества, нацию и, в конечном итоге, государство...", – считают подписанты.

Петербургские депутаты

Петербург стал единственным городом, в котором счет депутатов, требующих пересмотра дела «Сети», идет к сотне. Все началось с того, что Борис Вишневский, представляющий в городском ЗакСе партию «Яблоко», обратился к генпрокурору Игорю Краснову с требованием опротестовать приговор фигурантам дела «Сети», а также принять меры прокурорского реагирования для привлечения к ответственности тех, кто применял к обвиняемым пытки

Затем появилось аналогичное обращение муниципальных депутатов Санкт-Петербурга к генпрокурору. «В обвинительном заключении отсутствуют указания на какие-либо приготовления обвиняемых к террористическим актам с конкретными целями, нет указания времени, места, способа, мотива, характера, размера и вреда совершенного преступления. Вместо этого говорится, что "в неустановленном месте в неустановленное время при неустановленных следствием обстоятельствах, совместно с неустановленными лицами", обвиняемые что-то "планировали спланировать"», – говорится в документе. Муниципалы требуют привлечь к установленной законом ответственности всех, кто применял пытки к обвиняемым и фальсифицировал доказательства. «Также мы просим, чтобы в Санкт-Петербурге, при продолжении слушаний в отношении обвиняемых по этому же делу Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, к которым также применялись пытки, прокуратура в соответствии с частями 7 и 8 статьи 246 УПК РФ отказалась от предъявленных обвинений», – говорится в обращении, под которым днем 17 февраля стояло 75 подписей.

Психологи

Российские психологи тоже оценили приговор по делу «Сети» с точки зрения своих профессиональных компетенций. «Данная ситуация — это шок для граждан России, – говорится в открытом письме, которое подписали 243 психолога, в том числе автор популярных книг Людмила Петрановская. – Она создает условия для насилия, угнетения и формирования опасных психических проблем в нашем обществе. Мы требуем пересмотра этого дела!»

Учителя

Педагоги опубликовали свое обращение на сайте межрегионального профсоюза работников образования.

Под обращением подписались 844 учителя и 148 граждан других профессий, которые поддержали требование немедленно расследовать обстоятельства дела «Сети», пересмотреть приговор обвиняемым и привлечь виновных в применении пыток к ответственности.

«Мы считаем это дело сфабрикованным: суд используется для устрашения собственного народа, – говорится в открытом письме. – Подростки испытывают сильнейший стресс от несоответствия наших слов тому, что происходит за стенами школ. Тем самым со школьной скамьи они привыкают ничему и никому не верить, теряя моральную опору в обществе тотальной лжи, насилия и лицемерия». Учителя подчеркивают, что издевательства и судилище над фигурантами дела — «это приговор всем нам, нашей работе и нашим надеждам на светлое будущее».

Общественные наблюдатели

Ассоциация независимых общественных наблюдателей за условиями в местах принудительного содержания также выступила с обращением, которое подписали правозащитники, в том числе Андрей Бабушкин, Лев Пономарев, Зоя Светова, Эрнест Мезак, Вероника Каткова и Лариса Захарова

«Обычная история для СИЗО»

Нашлись и те, кто поддержал позицию суда. Журналист Олег Лурье счел видеозапись из камеры Дмитрия Пчелинцева, на которой зафиксирована попытка самоубийства, доказательством фальсификации следов пыток. «Обычная история для СИЗО. Устроить "кипеж в хате", потом "упасть красиво" и в итоге "списать беспредел на мусоров"», – написал он в своем телеграм-канале https://t.me/oleglurie/2097.

Телеведущий Владимир Соловьев обратил внимание на эту же видеозапись, снабдив пост едкой ремаркой: «Комментарии от "людей с прекрасными лицами" будут?». Комментарии последовали. Журналист Сергей Пархоменко напомнил, что фрагмент записи, который цитируют Соловьев и Пархоменко, использовался телеканалом НТВ еще в апреле 2018 года в фильме «Опасная сеть». «Это была попытка самоубийства, на которую пошел Пчелинцев на следующий день после пыток. Свидетельства этой попытки самоубийства есть в его деле, и она подробно обсуждалась в суде», – подчеркнул Пархоменко и высказал ряд предположений о том, какое будущее ждет людей, использующих в качестве аргумента подмонтированные видеозаписи.

В Петербурге и Москве прошли одиночные пикеты с требованием пересмотра дела «Сети». Приговоры петербургским фигурантам дела «Сети» Юлию Бояршинову и Виктору Филинкову еще не вынесены.