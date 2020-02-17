Золото на серебро. Комитет по спорту Петербурга возглавил олимпийский призер-велогонщик

Антон Шантырь стал председателем петербургского комитета по физической культуре и спорту. Одновременно назначен новый руководитель в управлении социального питания.

О назначении Шантыря 17 февраля сообщил губернатор города Александр Беглов в ходе правительственного совещания. Новый председатель комитета является серебряным призёром летних Олимпийских игр 1996 года в командной велогонке преследования. После этого управлял спортивным комплексом «Юбилейный». Предыдущая глава комитета Наталья Антюх оставила должность в конце января. Она является олимпийской чемпионкой в беге на 400 метров с барьерами.

Кроме того, Беглов сообщил о том, что Владимир Банщиков возглавил смольнинское управление соцпитания. Многолетний руководитель ведомства Наталья Петрова покинула должность в ноябре.



