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Евгений Богданов
17.02.2020 16:52
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«Наверное, тебе стоит уезжать». Коронавирус и Япония

Япония – вторая после Китая страна по количеству заразившихся новым коронавирусом. Только в минувшие выходные было подтверждено шесть новых случаев, из которых пять приходятся на Токио.

Какой-то особой паники по этому поводу нет – токийское метро все так же переполнено по утрам, а по вечерам в идзакая не протолкнуться за саке. Однако стали отменяться массовые мероприятия (например, традиционное посещение дворца императора), маски продают по упаковке в руки, и впервые в истории может быть введена принудительная госпитализация больных с первыми симптомами.

И если в Китай из России поехать уже почти нельзя, то в Японию можно. С главной темой последних дней сталкиваешься уже в аэропорту Нарита (в моем топе худших аэропортов – номер два после JFK), когда всю эту разношерстную толпу с сотен рейсов пропускают через тепловизоры. Еще до паспортного контроля, которых тут фактически два, дежурят медики. В глаза бросается и табличка, которая предупреждает, что если вы прибыли из китайской провинции Хубэй или контактировали с кем-то оттуда, то необходимо немедленно сообщить об этом персоналу аэропорта. 

Стоять в толпе с потенциальными жителями эпицентра коронавируса, откуда Япония до сих пор вывозит своих граждан, то еще развлечение. Персонал аэропорта в масках и перчатках, пассажиры в большинстве своем в масках. Какая-то азиатка упала прямо в очереди, после чего её окружили врачи. Беглая проверка показала, что коронавируса нет. Просто переутомление и отсутствие воздуха. Девушку уводят по паспортному коридору для дипломатов и пилотов. "Снимите маску", – говорит мне пограничник, поле чего вклеивает наклейку в мой паспорт со словами "Добро пожаловать в Японию".

В Токио, по моим оценкам, 85% населения носят маски. У японцев вообще есть культура ношения масок, поэтому в магазинах можно купить не обычные, а со всякими узорами и даже разных цветов. Особой популярностью пользуются черные и розовые, которые становятся модным аксессуаром номер один в эпоху коронавируса. В некоторых местах, например в супермаркете Daiso, висит табличка, что можно купить лишь одну упаковку масок в руки. Говорят, что делается это, чтобы избежать перепродажи и скупки китайцами. Так ли это, проверить я не могу.

«Наверное, тебе стоит уезжать». Коронавирус и Япония

Во многих заведениях и госучреждениях стоят огромные банки с антисептиком для рук, которым настоятельно рекомендуют пользоваться. "Сэр, пожалуйста", – говорит мне охранник, указывая на санитайзер перед входом в здание мэрии Токио. 

Вообще японцы – очень чистоплотная нация, поэтому всё регулярно моется и убирается, однако это, похоже, не мешает коронавирусу распространяться по стране. На данный момент им заражено 53 человека, из которых 6 были выявлены за последние выходные. Плюс не утихает история круизного лайнера Diamond Princess, у 44 пассажиров которого выявили 2019-ncov. Все это, как сводки с поля боя, крутится по телевидению. Министр здравоохранения Катсунобу Като призывает пройти обследование при первых признаках недомогания. Однако принудительно лечить в Японии по закону никого не могут. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ хочет эту норму поменять, чтобы "расширить и улучшить медицинские и консультационные услуги".

Власти уже стали ограничивать массовые мероприятия. Так, запланированное на 23 февраля посещение дворца императора Нарухито в Токио не состоится. Коронавирус уже подкосил туристическую отрасль страны, а впереди у японцев Олимпиада-2020, подготовка к которой идет полным ходом.

"Наверное, тебе стоит уезжать. Вирус распространяется. Недавно был случай с заразившимся водителем такси в Токио. Неизвестно, у кого вирус, потому что он остается в теле до первых признаков", – говорит мне японка после пересказа последних новостей, идущих по телевизору в закусочной в Асакуса. Да и правда.

Мальчик, ты не понял, саке нам принеси. Мы домой летим!

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