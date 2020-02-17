Глава «Открытого Петербурга» готовится доказывать, что он не верблюд. К нему едет с проверкой Минюст

Сотрудники Министерства юстиции 17 февраля посетят с внеплановой проверкой руководителя межрегиональной общественной организации (МОО) «Открытый Петербург» Андрея Пивоварова. Об этом глава МОО сообщил на свой странице в Facebook.

«Через час ко мне домой придет проверка из Министерства юстиции. Комиссия под руководством заместителя начальника отдела будет проверять деятельность общественной организации «Открытый Петербург»», – написал Пивоваров.

В уведомлении о проведении внеплановой проверки (есть в распоряжении редакции) говорится, что ее задача — установить, осуществляет или не осуществляет «Открытый Петербург» функции иностранного агента.

«"Открытый Петербург" – независимое НКО, которое мы с коллегами учредили в 2017 году. Конечно, никакого иностранного финансирования, как утверждают авторы доноса, у нас не было и быть не могло, – прокомментировал глава организации. – Ничего нового и смертельного, но весь день вынужден готовить кипу бумаг, чтобы доказать, что не верблюд».

По информации Пивоварова, заявление с просьбой провести проверку якобы написал руководитель «Федерального агентства новостей» Евгений Зубарев. РИА ФАН входит в медиа-холдинг "Патриот", попечительский совет которого возглавляет бизнесмен Евгений Пригожин.



