В Гонконге грабители, вооруженные ножами, украли сотни рулонов туалетной бумаги. Всё из-за коронавируса

Преступники с ножами отобрали у курьера сотни рулонов туалетной бумаги в одном из супермаркетов Гонконга. Общая сумма украденного приближается к 218 долларам, спецоперацию преступники провели не в самом благополучном районе Монг Кок. Покуситься на рулоны неизвестным пришлось из-за коронавируса: на волне потребительской паники туалетная бумага стала крайне дефицитным товаром.

Как сообщает ВВС 17 февраля, речь идёт примерно о 600 единицах товара. Полиция задержала двоих подозреваемых и забрала у них часть партии. На свободе остаётся их помощник, который помогал уговаривать работника службы доставки и запугивал его ножом.

Несмотря на уверения китайского правительства о том, что ситуация с коронавирусом не отразится на поставках продуктов питания и товаров первой необходимости, местные жители стоят в очередях и скупают всё про запас. Наибольший спрос – на макароны, рис, средства для очистки и дезинфекции. К середине февраля в городе стало практически невозможно купить медицинские маски. Также жители скупают туалетную бумагу и долго хранящиеся продукты.

Молекулярные биологи из Штатов сумели получить первое 3D-изображение коронавируса: фотографии должны помочь специалистам разработать действующую вакцину. Тем временем китайские учёные выдвинули версию о том, что заболевание могло появиться из-за заражённых подопытных животных в одной из лабораторий Уханя.



