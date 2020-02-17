В Ленобласти коммерсанты обустроили место для отдыха. Позаботились только о себе и попали под уголовное дело

На землях «Ленобллеса» рядом с поселком Ильичево под Петербургом за забором со всеми коммуникациями стоят два десятка коттеджей. Участок был сдан в аренду под деятельность, подобного не предусматривающую.

Как сообщает 17 февраля 47News, полиция и природоохранная прокуратура посетили живописный коттеджный поселок в Выборгском районе Ленинградской области. Неподалеку – озеро Долгое и туристическая база, за забором – около двух десятков домов, с подведенными к ним инженерными сетями. Насладившись чистым воздухом, сотрудники правоохранительных органов изучили документацию и возбудили уголовное дело по статье о самоуправстве.

Известно, что в 2014 году эта земля по договору аренды была сдана на 49 лет. Арендатор, судя по документам, намеревался использовать 4,9 гектара под рекреационную деятельность, то есть обустроить там места для отдыха и спорта. Капитальное строительство, а дома построены основательно, с фундаментом из монолитной плиты, этот вид деятельности не предусматривает.

Договор подписывали в то время исполняющий обязанности председателя комитета по природным ресурсам Ленобласти Анатолий Ермолаев и гендиректор ООО «СтальИнвест» Алексей Чехович. Дозвониться до сторон изданию не удалось.







