Новый директор по развитию ЮИТ в Петербурге займется поиском земли под застройку

Директором по развитию концерна ЮИТ в Петербурге назначена Анна Смольная. Как сообщил руководитель сегмента «Жилищное строительство, Россия» концерна Теему Хелпполайнен, она будет отвечать, в первую очередь, за приобретение земельных участков в Северной Столице.

Как отмечает сама Анна Смольная, компания сейчас нацелена на пополнение земельного банка в городе. В конце 2019 года уже был приобретен участок на Курляндской улице, в ближайшие два месяца должно быть объявлено о покупке еще двух участков.

В компании говорят, что, несмотря на существенное сокращение за последние десятилетия объема на рынке участков под застройку, в Петербурге остается значительный потенциал для развития. «Это отдельные территории внутри сложившихся жилых и деловых кварталов, бывшие промышленные площадки и незастроенные территории под комплексное развитие, – заявила Анна Смольная. – Но практически все предлагаемые участки имеют определенные проблемы. Например, под какими-то будет наклонный ход метро или тоннельный коллектор, в каких-то случаях требуется мощная рекультивация и сокращение санитарно-защитной зоны. Поэтому при подборе участка под жилую застройку приходится тщательно анализировать все особенности, влияющие на оценку участка».

Анна Смольная имеет более 20 лет опыта работы в недвижимости и строительстве, в ЮИТ работает с 2010 года.



