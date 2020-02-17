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Бизнес
17.02.2020 16:27
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Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в петербургском «Метрострое»

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти ввел процедуру наблюдения в «Метрострое» в рамках банкротного иска. В конце недели компании предстоит принять решение по гендиректору. 

Решение суда опубликовано на сайте арбитража 17 февраля. Речь идет о банкротном иске, который подала к «Метрострою» компания «Ариэль Металл». Сейчас в списке истцов значатся ЗАО «Метробетон», «Торговая компания «Гермес» и ООО «Таск». 

Целью процедуры наблюдения является обеспечение сохранности имущества должника, анализ его финансового состояния, составление реестра требований кредиторов и проведение первого собрания кредиторов. На этот период прекращается взыскание со стороны приставов по исполнительным листам. 

В самом «Метрострое» к решению суда относятся спокойно. Там «Фонтанке» рассказали, что работа приставов по исполнительным листам не позволяла предприятию полноценно работать. «Принятое судом решение позволит соблюсти права кредиторов и обеспечить возможность строительства метрополитена в городе Санкт-Петербурге в штатном режиме, – говорят в «Метрострое». – Исполнение судебных решений по имеющимся исполнительным производствам будет остановлено, что позволит ОАО «Метрострой» продолжить выполнение обязательств по текущим госконтрактам по строительству метро, своевременно рассчитываться с субподрядными организациями, что, в свою очередь, приведет к нормализации ситуации с выплатой заработной платы». 


Напомним, в конце декабря по обвинению в растрате был задержан генеральный директор «Метростроя» Николай Александров. Исполняющим обязанности руководителя компании стал бывший председатель КРТИ Сергей Харлашкин. Вскоре он сообщил, что «Метрострой», если останется на рынке, будет находиться под контролем города. Одной из первых проблем Харлашкина стали расчеты по зарплатным долгам с рабочими. Смольный перебросил около полумиллиарда с одних объектов строительства на другие, после чего задолженность, пусть и с задержкой, начали гасить. По состоянию на начало месяца «Метрострой» был должен городскому бюджету 7 млрд рублей в виде непогашенных авансов, 6 млрд рублей банкам и 6 млрд рублей субподрядчикам. Исполнительных листов в отношении «Метростроя» открыто на 2 млрд рублей. 

20 февраля общее собрание акционеров должно рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий Николая Александрова в качестве генерального директора «Метростроя».


© Фонтанка.Ру
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