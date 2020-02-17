Борис Ротенберг: Совет директоров «Зенита» одобрил аренду Кокорина

Совет директоров футбольного клуба «Зенит» согласовал аренду нападающего Александра Кокорина в «Сочи». Как сообщает ТАСС в понедельник, 17 февраля, со ссылкой на владельца команды из Краснодарского края Бориса Ротенберга, сторонам удалось уладить разногласия по поводу перехода.

«Да, я встретился сегодня с генеральным директором «Зенита», мы обсудили все вопросы между клубами по аренде Кокорина. По итогу могу сказать, что совет директоров «Зенита» рассмотрел и одобрил трансферное соглашение с ФК "Сочи"», – заявил Ротенберг.

21 января ФК «Сочи» объявил о договоренности с «Зенитом» по аренде Кокорина до конца сезона-2019/20. Сам футболист долгое время категорически отказывался переходить в южный клуб. За это руководство петербургской команды перевело Кокорина в «Зенит-2». Однако в итоге Кокорин все-таки договорился с «Сочи» и отправился в расположение этой команды.



