На Первом записывают шоу «Док Ток» про историка Соколова. «Фонтанка» узнала расценки на приглашенных гостей

Съемочная группа нового шоу на Первом канале «Док Ток» начала запись программы про историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Гостевой сектор в основном состоит из сторонников фигуранта.

Работа в студии «Останкино» началась днем 17 февраля, сообщили «Фонтанке» несколько собеседников. Ее возглавляет Александр Гордон. Он либо останется единственным ведущим, либо при съемках следующих частей программы к нему присоединится Ксения Собчак.

Подготовку к сюжету о Соколове продюсеры «Док Ток» начали примерно полтора месяца назад. По данным «Фонтанки», они обещали существенные гонорары за участие. Некоторые предложения превышали 1 миллион рублей. Есть и значительно меньшие расценки. Бывших студентов Соколова, не обладающих эксклюзивной информацией, вознаграждали суммой 50 – 70 тысяч рублей.

Ярых оппонентов Соколова, по информации «Фонтанки», в эфире не будет. Кто-то отказался от участия в развлекательной передаче, кого-то отстранили по решению редакции «Док Ток». Например, до микрофона не допустили Евгения Понасенкова, с которым у Соколова был публичный конфликт из-за плагиата, и студента Антона Кужима, которого историк выгонял с лекции за вопрос об этом конфликте.





Основным апологетом Соколова выступает адвокат Александр Почуев – автор версий убийства о полной луне, медикаментозном помешательстве и аффекте. Свое участие защитник прокомментировал «Фонтанке» СМС-сообщением: «По вопросу съемок, интервью и иного взаимодействия со СМИ я, как адвокат, изначально занимал открытую публичную позицию в данном громком деле и буду защищать своего клиента везде, где будут выдвигаться обвинения».

В «Док Ток», судя по сценарному плану, обсуждаются не только обстоятельства убийства Анастасии Ещенко, но и любовные похождения Соколова.

В ноябре 2019 года расчлененное тело аспирантки СПбГУ нашли в реке Мойке. По версии следствия, 63-летний историк после ссоры с 24-летней возлюбленной попытался ее задушить, после чего взял обрез малокалиберной винтовки и несколько раз выстрелил ей в голову. Ночью Соколов вынес части тела из своей квартиры и утопил их. Эксперты признали фигуранта психически здоровым и не нашли у него аффективных расстройств.

Программу «Док Ток» анонсировали как беспрецедентное ток-шоу, не имеющее аналогов.

«В центре внимания истории, которые вызвали в обществе большой резонанс и никого не оставили равнодушным, – истории, достойные экранизации», – анонсировал Первый канал.

Первый выпуск «Док Ток» с участием Ксении Собчак вышел 10 февраля – о сестрах Хачатурян. Публика не нашла отличий от других шоу на федеральном ТВ и лаконично пригвоздила программу: «Те же яйца, только сбоку».