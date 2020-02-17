Предложение апартаментов в Петербурге за 2019 год увеличилось вдвое, а продажи - на 27%

По итогам 2019 года в продаже находится 9,8 тыс. апартаментов в 40 объектах, расположенных в Петербурге и пригородах. Как сообщили «Фонтанке» в Knight Frank St Petersburg 17 февраля, за год в продажу были выведены 9 новых комплексов, включая очереди уже реализуемых объектов с общим номерным фондом 9,6 тыс. юнитов.

Как поясняют аналитики, наиболее активно развивался сегмент сервисных апартаментов: их доля в общем объёме предложения составила 81%. Доли рекреационных и несервисных апартаментов постепенно снижаются, потеряв 8 и 4 процентных пункта соответственно.

Сами апарт-отели становятся масштабнее: в 2019 году среднее число юнитов в новых проектах составило 1064 штуки, что в 3,5 раза превышает показатель 2018 г. На рынке появились крупные комплексы-тысячники.

Не падал и спрос — за 2019 год в городе реализовано 5,7 тыс. апартаментов, что на 27% больше, чем в 2018 году. Доля сервисного сегмента в структуре продаж составила 72%. Как уточняют в Knight Frank Saint-Petersburg, до конца 2020 года планируется выход в продажу семи объектов с общим фондом 3,6 тыс. номеров.





По словам руководителя департамента развития ГК «ПСК» Сергея Мохнаря, для застройщиков апартаментов прошлый год ознаменовался такой активной законодательной деятельностью, что не только застройщики и банки, но даже власти города оказались не совсем готовы. Вплоть до того, что регистрация договоров ДДУ в апартаментах приостанавливалась почти на полтора месяца до прояснения стыковок новых механизмов со старыми правилами. Также эксперт отметил рост интереса к недорогим сервисным апартаментам возле метро.

– Кроме туристов, число которых растет год от года, мы определили целый ряд новых целевых аудиторий, которым, на наш взгляд, на рынке уделялось недостаточно внимания. – говорит Мохнарь. – Это множество переезжающих или приезжающих в Петербург на длительный срок: от студентов и деловых туристов до молодых специалистов и начинающих самостоятельную жизнь, это покупатели недвижимости для детей и даже специалисты частных практик, и, наконец, это инвесторы с относительно небольшими деньгами, заинтересованные во вложениях в недвижимость.