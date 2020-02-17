Одного не знают, вторая временно не принимает. В МО «Остров Декабристов» жителям мешают встретиться с депутатами

Житель муниципального округа «Остров Декабристов» столкнулся с трудностями при попытке записаться на прием к оппозиционному депутату. Последнему по итогам публично записали «прогул», хотя от беседы отказался сам заявитель. Об этом 17 февраля рассказали депутат от «Яблока» Леонид Андрухов и Павел Ильин, который принял участие в эксперименте. «Фонтанка» тоже проверила, результат получился похожий.

В МО на стендах разместили объявление о возможности записаться на прием к депутатам. По просьбе народного избранника от «Яблока» Леонида Андрухова один их жителей муниципалитета, Павел Ильин, предпринял такую попытку.

«Седьмого февраля от Леонида узнал, что на муниципальном стенде «Острова Декабристов» вывесили объявление о том, как попасть на прием к муниципальным депутатам: «Прием по записи по телефону 351-19-15». Так как для Лени это оказалось новостью, мы решили в какой-нибудь день проверить, как это все работает», – рассказал в разговоре с «Фонтанкой» Ильин.

Когда он позвонил по указанному телефону, трубку сняла девушка. На просьбу записаться на прием к депутату Андрухову она ответила, что из депутатов у них есть только Ольга Погосян и Юрий Грашин, а Андрухова она не знает. «Я ответил, что видел объявление на муниципальном стенде и что знаю про существование именно такого депутата. Меня попросили подождать, пока к телефону подойдет секретарь. Через 5 минут мне вновь ответила девушка и попросила перезвонить через час», – сказал Ильин.





Он выполнил просьбу. Во время повторного разговора ему предложили записаться на конкретное время, от которого он отказался и попросил его не записывать. А 14 февраля в паблике «МО «Остров Декабристов» разместили информацию, что запись состоялась, житель явился, а депутат — прогулял.

«Фонтанка» решила провести аналогичный эксперимент и предприняла попытку записаться на прием к другому депутату от «Яблока» – Татьяне Муковниковой. В МО после паузы сообщили, что народный избранник «временно не принимает», назвать причины, а также сроки возобновления приема затруднились. В комментарии сама Муковникова опровергла эту информацию и пояснила, что с ней из МО никто по этому поводу не связывался, и выразила готовность принять жителей.

Напомним, «Остров Декабристов» – один из трех муниципалитетов, в которых в ближайшее время может быть скорректирован состав совета. По вступившему в силу решению Городского суда результаты выборов по шести избирательным участкам были отменены, результаты должны быть пересчитаны. По итогам совет придется покинуть главе МО Ольге Погосян и Анастасии Давыдовой, вместо которых мандаты получат Алексей Захаров и Наталия Невзорова, после чего количество «яблочных» мест в совете увеличится до пяти из десяти. Погосян ранее заявляла, что намерена оспорить решение Горсуда.