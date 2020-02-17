После военно-исторического фестиваля в парке Героев-пожарных один из участников попал в больницу с ранением глаза

Юноша 19 лет вызвал вечером в воскресенье скорую в квартиру на Выборгском шоссе. После осмотра его увезли в больницу, где он заявил о ранении во время реконструкции.

Как стало известно «Фонтанке», врачи Мариинской больницы зафиксировали у него травму правого глаза с помутнением сетчатки. Специалистам он заявил, что около 14 часов принимал участие в выступлениях в парке Героев-пожарных. А именно ему в глаз попала гильза.

Днем 16 февраля на «Фонтанку» пришло несколько писем, в которых люди жаловались на звуки стрельбы, которая слышна из указанного парка. Там, по данным нашего издания, проходил военно-исторический фестиваль с реконструкцией одного из боев времен афганской войны 1979 – 1989 гг. Проводила мероприятие межрегиональная молодежная общественная военно-патриотическая организация «Красная звезда».

Подробно о её деятельности «Фонтнка» писала несколько лет назад.





На вопрос «Фонтанки» об инциденте в группе «Красной звезды» «ВКонтакте» сообщили, что проверили всех участников, никаких сообщений не поступало.

«Дежурная бригада скорой помощи тоже не получала обращений. После мероприятия было построение, подведение итогов, сбор лагерей – это очень долгий процесс, и никаких обращений и сообщений от участников не поступало», – сообщили в ММО.



