Корюшка в сетях капитализма. Почему рыбный символ Петербурга опять будут продавать по завышенным ценам

Ловцы корюшки обещают продавать свой товар по 100 рублей за килограмм, если получат в Петербурге места для торговли, минуя аукционы. Это социалистическая утопия, возражают чиновники. Депутаты предлагают добытчикам создать картель.

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Власти Северной столицы решили навести порядок в сфере оборота корюшки. 17 февраля в ходе заседания комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству парламентарии решили объединить усилия с чиновниками Смольного и рыбодобытчиками, чтобы наконец-то положить конец спекуляциям на главном гастрономическом бренде Петербурга. Искать спасение для терпящей бедствие отрасли будет рабочая группа во главе с депутатом Ириной Ивановой.

Поводом для собрания стало обращение профсоюза работников рыбного хозяйства Санкт-Петербурга и Ленинградской области на имя спикера ЗакСа Вячеслава Макарова. В нем организация, объединяющая 40 городских и 50 областных добытчиков, просит городские власти о преференции — возможности поставить прилавки в самых проходных местах без торгов. Так было во времена губернаторства Валентины Матвиенко, говорят в организации.

Выступая на заседании комиссии по промышленности ЗакСа, глава профсоюза Екатерина Слепнева обрисовала картину угнетения рабочего класса готовым на все ради сверхприбыли капиталом. По её словам, участники профсоюза — выходцы из советских рыбных колхозов — оказались выброшены на берег новых экономических реалий и вот-вот задохнутся без государственной поддержки.

По данным ассоциации, в год его участники добывают в Петербурге и Ленобласти около 26,5 тыс. тонн рыбы. На корюшку приходится 1400 тонн, то есть примерно 5% улова. Несколько лет назад закон усложнил добытчикам доступ на розничный рынок, и теперь они вынуждены сбрасывать продукцию оптовикам-спекулянтам. Но если с другой рыбой на рынке установился паритет цен, то корюшка – товар с ярко выраженной сезонностью. В апреле – мае перекупщики продают её с космической наценкой (от 300 – 600 рублей за килограмм против 20 – 60 рублей закупочной стоимости). При таком раскладе добытчики вынуждены отдавать товар за бесценок и прибыли не получают. Тем временем автолавки, закупленные ловцами корюшки во времена Валентины Матвиенко, ржавеют на стоянках.





В итоге отрасль терпит бедствие.«С каждым годом все сложнее. Компании на грани разорения», – сказала Екатерина Слепнева. По её словам, количество рабочих мест сокращается, при этом есть кадровый голод — молодежь не хочет идти на низкие зарплаты. Еще немного — и Петербург останется без корюшки, поскольку ловить её будет некому и нечем.

Идея социальной корюшки пришлась по вкусу депутатам. «Если вам дадут земельные участки без торгов, почем будете продавать?» – спросил председатель комиссии Алексей Макаров. «По 100 рублей максимум», – с готовностью ответила представитель профсоюза. «Нужно, чтобы корюшка продавалась по 100 рублей за килограмм, как ленинградский продукт», – поддержал его другой единоросс, Константин Чебыкин. «Вся торговля отдана на откуп перекупщикам, это дорого обходится петербуржцам», – добавил их коллега по партии Андрей Анохин.

Правда, еще один представитель «Единой России», Александр Ходосок, высказал сомнение в экономическом раскладе. По его словам, в Зеленогорске сейчас можно купить корюшку по 900 рублей за килограмм, причем такую цену просят сами рыбаки. «Нет логики», – посетовал он. В ответ Андрей Анохин предложил расторгнуть все договоры аренды, а потом целенаправленно выводить на рынок производителей. «Иначе корюшка так и будет по 900 рублей», – заявил он.

После этого в дискуссию включился Смольный. Если вкратце, то чиновники считают доводы профсоюза в пользу преференции недостаточно убедительными. По словам начальника управления потребительского рынка комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Елены Подгорной, для сезонной торговли рыбой город выделил 218 мест. Претендовать на них могут исключительно сами производители. Но вот спрос оказался невелик — договоры с городом заключены лишь на 59 точек.

Но участников профсоюза среди них нет, говорят в организации. По словам Марины Васильевой, директора по коммерческим вопросам рыбной компании «Прогресс», участие в торгах добытчикам не по карману, поскольку для участия в них нужно внести залог в 230 тысяч рублей. Да и места, которые предложил город, расположены в не самых топовых локациях. Брать точки в субаренду тоже невыгодно. «За павильон у станции метро «Проспект Ветеранов» просят 200 тысяч рублей в месяц. Чем мы должны торговать, чтобы потянуть это?» – рассуждает она.

В розничных сетях тоже ловить нечего: в аппетитах ретейлеры не уступают оптовикам, да еще выставляют огромные штрафы за нарушение условий поставки. «Если договорились поставить тонну, то им не важно, какая погода, сломалось или не сломалось судно, будь добр, если не можешь — плати штраф», – говорит Марина Васильева.

Правда, сами ретейлеры утверждают, что и добытчики не упускают шанс заработать. Так, «Лента» закупает корюшку как напрямую у рыбаков, так и у поставщиков, которые сотрудничают с ними. «В прошлом году закупочная цена на крупную корюшку резко менялась, максимум был в начале сезона – 700 рублей за килограмм, это дороже, чем за килограмм лосося», – отметили в компании. При этом предложений купить товар по 20 – 60 рублей, то есть по реальной оптовой стоимости, о которой говорят рыбаки, в «Ленту» не поступало.





В КИО считают, что система распределения мест с помощью аукционов выгодна самим же предпринимателям. Заявительный порядок приведет лишь к расцвету дикого капитализма и отнюдь не будет способствовать установлению социальных цен. В 2015 году такой опыт у Смольного уже был, напомнил Максим Аксенов, заместитель начальника нормативно-методического управления ведомства. При подаче документов на размещение для автолавок производителей оттеснили крепкие молодые люди неславянской наружности, в итоге места получили малоизвестные компании, которые начали сдавать их в субаренду по завышенным ценам. В итоге с 2018 года получить место можно только через аукцион. Кроме того, выделение преференции только рыбникам может быть истолковано как нарушение Закона о защите конкуренции, отмечают в КИО.

«У вас извращенная трактовка 135-го ФЗ», – возразила представитель «Партии Роста» Оксана Дмитриева. По её словам, преференция допустима, если дается не конкретному предприятию, а отрасли в целом. «Корюшка — это символ Петербурга, и её продажа в местах с хорошей проходимостью может быть элементом ленинградской специфики», – сказала она. Правда, выделение мест без торгов будет лишь паллиативной помощью отрасли, а не решением проблемы. Более эффективным решением было бы создание собственной розничной сети. «Типа картеля или сбытового рыбного кооператива», – предложила она.

Пока эта идея не заинтересовала рыбников. «Мы это не рассматривали, это вопрос очень сложный и здесь не совсем уместный», – прокомментировала «Фонтанке» предложение парламентария Екатерина Слепнева.

Представители деловых ассоциаций предлагают оптимизировать действующий механизм. «Сейчас места, которые предлагают рыбникам, действительно не самые проходные. Город мог бы выделять специализированные площадки для рыбных ярмарок — вроде праздника корюшки, который проходит в Ленэкспо — к примеру, на Пионерской площади. Это не только интересно жителям, но и бизнесу», – рассуждает исполнительный директор Союза малых предприятий Владимир Меньшиков. Но в любом случае должны быть организованы специализированные торги с жесткими критериями, чтобы между собой соревновались только производители, а сторонний бизнес не прошел фильтр.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»