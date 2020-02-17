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Общество
17.02.2020 15:55
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Протоиерей Димитрий Смирнов заявил об угрозах из-за высказываний о «бесплатных проститутках». В РПЦ за него извинились

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился за слова протоиерея Димитрия Смирнова, который назвал женщин в гражданском браке «бесплатными проститутками».

«Протоиерей Димитрий Смирнов нередко позволяет себе эпатажные высказывания, оскорбительные для женщин. Делает он это, как я полагаю, из благих побуждений, желая привлечь внимание общественности к теме защиты брака и семьи. Однако получается не всегда удачно. Приношу свои извинения тем многочисленным женщинам, которые почувствовали себя оскорбленными очередным эпатажным высказыванием священника», – 17 февраля сказал митрополит Иларион, пишут РИА «Новости». 

Сам глава патриаршей комиссии по делам семьи Димитрий Смирнов в понедельник сообщил агентству «Говорит Москва», что не понимает, почему его слова вызвали столь ожесточённую реакцию. 

«Все время сумасшедшие пишут на меня какие-то доносы. Меня по этому поводу уже и милиция знает, и прокуратура... Люди, ничего не зная, посылают мне угрозы с матом, угрожают меня избить и прочее. Что я кому плохого сделал? В частной беседе с группой молодых лиц сказал – ну, записали, выложили в Интернете», – удивился он. По словам служителя церкви, если угрозы продолжатся, он готов найти время и «в суд на клевету подать». 


Накануне служитель церкви объяснил «Фонтанке», что, назвав женщин «бесплатными проститутками», он пытался их защитить и сделать так, чтобы они «задумались, что брак совершается не в койке, а в ЗАГСе», и узаконили отношения. 

В пресс-службе РПЦ произошедшее охарактеризовали словом «троллинг». Димитрия осудили не только многочисленные активисты, которые написали письма с требованием лишить его сана и отправили жалобы в прокуратуру, но также депутаты и заместитель председателя Совета при президенте РФ по правам человека Ирина Киркора. Ранее священнослужитель Димитрий Смирнов предлагал ввести в школах уроки церковнославянского языка вместо английского и неоднократно называл русских мужчин «национальной трагедией».

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