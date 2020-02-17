ФНС временно не выдает документы о регистрации юрлиц. Начало рабочей недели смазало обновление ПО

Отделения Федеральной налоговой службы по всей России временно перестали выдавать документы о регистрации юридических лиц. Информацию об этом «Фонтанке» 17 февраля подтвердили в УФНС России по Петербургу.

Гражданам предлагают приехать за документами через несколько часов или в другой день.

«По всей России идет обновление программы», – заявили в справочной службе налоговой. По информации сотрудников, процедура получения документов о регистрации снова станет доступна ближе к 17:00 17 февраля.



