«Водоканал»: ТРК «Континент» затопило из-за дождя и плохой системы водоотведения

В ГУП «Водоканал» опровергли информацию о том, что цокольный этаж ТРК на Байконурской улице утром 17 февраля затопило из-за городской аварии. По данным компании — проблема в конструкции самого здания.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, прибывшая на место аварийная бригада (а вызвали «Водоканал» только около 13.30) выяснила, что в «Континенте» отсутствует запорная арматура, а также обратные клапаны на выпусках из здания. Поэтому обильный дождь закончился для торгово-развлекательного центра подтоплением цокольного этажа.

Сейчас вода уходит. Аварийщики «Водоканала» продолжают отслеживать ситуацию с ТРК.

Первые сообщение о том, что для посетителей закрыт цокольный этаж ТРК на Байконурской, а потом и весь комплекс, стали поступать около 11 часов. Читатели делились фотографиями с залитыми водой помещениями, среди которых зоомагазин, магазин шуб и детский центр «Тачки-град».







