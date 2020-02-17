«Мне нужна твоя одежда». «Терминаторы» лишают русскую Сару Коннор нижнего белья

Вернувшаяся в коронавирусный карантин больницы Боткина после суда Алла Ильина столкнулась с новыми условиями проживания. Стало комфортнее, но попросили сдать всю одежду. Девушка показала видео из нового изолированного бокса.

«Вот и поместили меня в новый изолятор. У меня есть новый друг — это кожаный диван. И телевизор… только я пульт не нашла. Но все равно большое спасибо за заботу», – сказала Алла 17 февраля. И добавила, что у неё также заберут всю одежду, включая нижнее белье, «на дезинфекцию» и выдадут казенную пижаму.

Также девушка обнаружила, что над дверью нового бокса уже висят вскрытые провода, которые пригодились ей во время прошлого побега. Но возможностью она пользоваться не планирует — планирует честно отсиживать срок. Сегодня Алла сдаст один из двух анализов на коронавирус. Когда получит два отрицательных результата, то сможет пойти домой.

Как сбежавшую Аллу судили и принудительно увозили в карантин — смотрите на наших видео и фото. А ее историю читайте в нашем материале из больницы.



