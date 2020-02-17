Смотрели бешеными глазами: на видео попало спасение табуна лошадей из-подо льда трактором

Кадр из видео в YouTube

Пока в Петербурге лейтенант туристической полиции полз по льду канала Грибоедова, чтобы спасти тонущего там человека, в другом регионе России вытаскивали сразу семерых провалившихся под лёд лошадей. Животные «не подумали» про последствия слишком тёплой зимы – температура ставит рекорды не только в нашем регионе.

Как пишет 17 февраля «Бишинформ», инцидент произошёл в Иглинском районе Башкирии. По словам владельца лошадей Сагитзяна Идиятуллина, причиной стали нестабильные погодные условия. «Лошади зашли на лёд по привычке, думая, что он там, как всегда, с полметра», – говорит конезаводчик.

Однако подтаявший лёд не выдержал тяжести. Развернулась спасательная операция с применением техники. Коней цепляли веревками и вытаскивали на более прочный лёд с помощью трактора. На записи видно, как бьются животные в снежной каше.





Видео: YouTube/МОЯ УФА

Все животные целы и невредимы.

В Петербурге, напомним, запрет выхода на лёд действует до 15 апреля. Этой зимой в водоёмах погибли несколько человек.



