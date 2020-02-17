Ford снес клумбу и машину на парковке «МЕГА Парнас». Водителю стало плохо за рулем

Неуправляемый автомобиль влетел на парковку торгового центра во Всеволожском районе Ленобласти. Медицинская помощь потребовалась только водителю.

Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБД, авария произошла около 10:50 17 февраля на парковке ТЦ «МЕГА Парнас». По предварительным данным, 56-летнему водителю автомобиля Ford Fusion стало плохо за рулем, и машина через газон вылетела на тротуар у «Икеи», сшибла клумбу и влетела на территорию крытой парковки. Там «Форд» врезался в припаркованную машину, пролетел еще несколько метров и остановился в ограждении.

Серьезные повреждения получили оба автомобиля. У «Форда» сработали подушки безопасности. Водителя Fusion в результате госпитализировали в тяжелом состоянии.



