Ученые получили первое трёхмерное изображение коронавируса COVID-19. Оно поможет создать вакцину

Молекулярные биологи из США выяснили, почему коронавирус, который распространяется из китайского Уханя, такой заразный. Понять причины быстрого распространения помогли первые трехмерные фотографии белков оболочки 2019-nCoV (COVID-19 в классификации ВОЗ). Результаты исследования опубликованы в статье в электронной научной библиотеке bioRxiv, передаёт 17 февраля ТАСС.

Специлисты из Техасского университета в Остине и из Национального института аллергии и инфекционных болезней США, применив рентгеновскую кристаллографию, получили первые изображения оболочки вируса с очень большим разрешением. Учёные заявили, что нашли подтверждение тому, что белки оболочки 2019-nCoV прикрепляются к рецепторам заражаемых клеток сильнее, чем, например, вирус атипичной пневмонии (SARS).

Помимо этого исследователи выявили в ключевой части белка RBD вставки, похожие на те, что есть у самых заразных форм вируса гриппа. Поэтому ряд известных на данный момент антител, способных бороться с SARS, с новым коронавирусом справиться не могут.

Эти фотографии дают надежду на то, что биологам удастся разработать лекарство, которое будет способно поразить вирус еще до проникновения в клетки или препятствовать его размножению внутри них.



