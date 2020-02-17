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Общество
17.02.2020 15:34
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Ученые получили первое трёхмерное изображение коронавируса COVID-19. Оно поможет создать вакцину

Молекулярные биологи из США выяснили, почему коронавирус, который распространяется из китайского Уханя, такой заразный. Понять причины быстрого распространения помогли первые трехмерные фотографии белков оболочки 2019-nCoV (COVID-19 в классификации ВОЗ). Результаты исследования опубликованы в статье в электронной научной библиотеке bioRxiv, передаёт 17 февраля ТАСС.

Атомная структура коронавируса 2019-nCoV S
Атомная структура коронавируса 2019-nCoV S
Daniel Wrapp, Nianshuang Wang, Kizzmekia S Corbett, Jory A Goldsmith, Ching-Lin Hsieh, Olubukola Abiona, Barney S Graham, Jason S McLellan / Cryo-EM Structure of the 2019-nCoV Spike in the Prefusion Conformation/biorxiv.org

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Специлисты из Техасского университета в Остине и из Национального института аллергии и инфекционных болезней США, применив рентгеновскую кристаллографию, получили первые изображения оболочки вируса с очень большим разрешением. Учёные заявили, что нашли подтверждение тому, что белки оболочки 2019-nCoV прикрепляются к рецепторам заражаемых клеток сильнее, чем, например, вирус атипичной пневмонии (SARS).

Помимо этого исследователи выявили в ключевой части белка RBD вставки, похожие на те, что есть у самых заразных форм вируса гриппа. Поэтому ряд известных на данный момент антител, способных бороться с SARS, с новым коронавирусом справиться не могут.

Эти фотографии дают надежду на то, что биологам удастся разработать лекарство, которое будет способно поразить вирус еще до проникновения в клетки или препятствовать его размножению внутри них.


Справка:

На данный момент число подтвержденных случаев заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, в Китае превысило 70,5 тыс. человек, умерло от нее 1770 человек, выздоровело – 10,8 тыс. Инфекция зарегистрирована почти во всех регионах КНР, в том числе в Пекине и Шанхае. Также случаи заболевания выявили в десятках других государств, в том числе в России, США, Таиланде, Франции, Индии и Японии. В конце января Всемирная организация здравоохранения объявила режим международной чрезвычайной ситуации, связанный с этой вспышкой пневмонии.

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