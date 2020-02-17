Суды Петербурга эвакуируются под завывания ветра. Анонимы грозят также детским садам и мостам

Дав Петроградскому суду без перерывов рассмотреть иск о возвращении беглянки из Боткина, анонимные минеры вновь вывели петербургские суды на прогулку. 17 февраля пресс-служба отчиталась об экстренных мероприятиях в Василеостровском, Приморском, Петродворцовом и Октябрьском районных судах.

Как и раньше, анонимы вместе с храмами Фемиды зацепили другие общественно значимые объекты. Пока речь идёт только о мостах и детских садах. В этот раз шантажисты не стали заморачиваться со списком, ограничившись лаконичной угрозой.

Незапланированную прогулку на свежем воздухе сегодня вряд ли можно назвать приятной. Объявлен оранжевый уровень опасности, и даже дамбу пришлось закрыть из-за опасности наводнения.







