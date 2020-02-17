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Власть
17.02.2020 15:06
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Мишустин назначил ответственного за петербургский полигон «Красный Бор»

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым делает ФГУП «РосРАО» (структура «Росатома», крупнейшее российское предприятие, занимающееся обращением с радиоактивными отходами) исполнителем работ по ликвидации накопленного вреда на полигоне «Красный Бор». Заключить все контракты с предприятием надо за 2 года. 

Распоряжение правительства подписано 14 февраля, опубликовано на официальном портале правовой информации 15-го числа. Речь идет как о работах, требующих проектирования, так и тех, которым проект не нужен — имеется в виду поддержание безопасности полигона. Предельным сроком, на который должны быть заключены все контракты, названо 31 декабря 2021 года. «РосРАО» сможет привлекать субподрядчиков без использования конкурентных способов, но не менее 10% работ должно будет сделать самостоятельно. ФГУП входит в структуру «Росатома». 

Ранее предшественник Михаила Мишустина Дмитрий Медведев назначил «РосРАО» федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов опасности. Именно этому предприятию Смольный передает наработки, касающиеся ликвидации накопленного ущерба на полигоне «Красный Бор» – например, по строительству бетонной стены в грунте по периметру территории. В конце января стало известно, что комитет имущественных отношений завершил передачу полигона «Красный Бор» в федеральную собственность. Рекультивировать площадку предполагается за счет средств федерального бюджета, в рамках программы «Чистая страна».



© Фонтанка.Ру

Справка:

Полигон «Красный Бор» ввели в эксплуатацию в 1969 году, он предназначен для размещения отходов 1-4 классов опасности. Занимает 67,4 га, на 70 карт приходится 46,7 га, в них содержится 2 млн тонн высокотоксичных отходов. Сейчас открыты пять, самая большая — 64-я, глубиной 24 м и площадью 26 тыс. кв. м. В конце 2014 года полигон перестал принимать отходы. В середине февраля 2017-го по иску Росприроднадзора у полигона была отозвана лицензия. После этого сменилась форма организации — вместо унитарного предприятия появилось Санкт-Петербургское государственное казённое учреждение «Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор».

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