Мишустин назначил ответственного за петербургский полигон «Красный Бор»

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым делает ФГУП «РосРАО» (структура «Росатома», крупнейшее российское предприятие, занимающееся обращением с радиоактивными отходами) исполнителем работ по ликвидации накопленного вреда на полигоне «Красный Бор». Заключить все контракты с предприятием надо за 2 года.

Распоряжение правительства подписано 14 февраля, опубликовано на официальном портале правовой информации 15-го числа. Речь идет как о работах, требующих проектирования, так и тех, которым проект не нужен — имеется в виду поддержание безопасности полигона. Предельным сроком, на который должны быть заключены все контракты, названо 31 декабря 2021 года. «РосРАО» сможет привлекать субподрядчиков без использования конкурентных способов, но не менее 10% работ должно будет сделать самостоятельно. ФГУП входит в структуру «Росатома».

Ранее предшественник Михаила Мишустина Дмитрий Медведев назначил «РосРАО» федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов опасности. Именно этому предприятию Смольный передает наработки, касающиеся ликвидации накопленного ущерба на полигоне «Красный Бор» – например, по строительству бетонной стены в грунте по периметру территории. В конце января стало известно, что комитет имущественных отношений завершил передачу полигона «Красный Бор» в федеральную собственность. Рекультивировать площадку предполагается за счет средств федерального бюджета, в рамках программы «Чистая страна».



