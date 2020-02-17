Махнули за границу. Россияне в 2019 году съездили погреться в Турцию на миллион раз больше, чем год назад, а за «Фейри» - почти на 300 тысяч

Граждане России в 2019 году совершили 48 млн поездок за границу, что на 7,9% больше (3,5 млн), чем в 2018 году. Об этом 17 февраля сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Пограничной службы ФСБ РФ.

Самым популярным у россиян направлением осталась Турция, в 2019 году граждане посещали республику на 18% больше. На страну пришлось более 6,9 млн поездок, что составило около 14% от общего числа выездов.

Второе место по количеству поездок заняла Абхазия (4,8 млн), а третье – Финляндия (3,9 млн). По сравнению с 2018 годом Суоми стала популярнее на 8%.

Пятерку стран-лидеров замкнул Китай. В 2019 году россияне посетили Поднебесную более 2,6 млн раз, увеличив ее популярность на 13,5% по сравнению с прошлым периодом. Эстония в этом году расположилась на 7 месте (почти 1,9 млн), уступив Украине (2,6 млн). Всего на приграничные страны пришлось 23% от общего объема зарубежных поездок россиян.





Кроме Турции самый заметный прирост турпотока продемонстрировала Италия (+17%). Также среди наиболее популярных стран дальнего зарубежья оказались Германия, Таиланд, Испания, ОАЭ, Кипр, Греция и Тунис.

Ранее российские туроператоры по рекомендации Ростуризма приостановили продажу туров в Китай из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV. По данным АТОР, потери российского турбизнеса из-за эпидемии могут исчисляться сотнями миллионов долларов.