Киоски прикрепляются к земле. Петербургские парламентарии хотят продлевать договоры с добросовестным бизнесом без торгов

Законодательное собрание Петербурга намерено упростить продление договоров аренды для некапитальных объектов.

17 февраля комиссия по промышленности, экономике и предпринимательству ЗакСа большинством голосов проголосовала за то, чтобы обратиться к Федеральному собранию РФ с просьбой изменить соответствующие нормы Земельного кодекса, передает с заседания корреспондент «Фонтанки».

Как пояснил глава комиссии Алексей Макаров, сейчас после истечения договора владелец нестационарного павильона должен снести свой объект и затем снова побороться за участок на торгах. Проблема актуальна не только для торговли, но и некапитальных складов и промышленных объектов.

Законодатели хотят прописать преимущественное право перезаключения договора без торгов для добросовестных арендаторов. По их мнению, это не противоречит закону о защите конкуренции. А также не помешает городу освободить участки, если там будет решено построить какой-то капитальный объект.





В Смольном идею поддержали. Это улучшит позиции малого и среднего предпринимательства и увеличит поступления в бюджет, следует из письма главы комитета имущественных отношений Валерия Калугина.



