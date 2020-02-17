Петербургскую дамбу закрыли из-за угрозы наводнения

Дамба в Петербурге закрывается из-за угрозы наводнения. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружений.

«Дирекцией Комплекса защитных сооружений разработан план маневрирования защитными затворами для предотвращения угрозы наводненческой ситуации. По распоряжению ЦУКС ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу затворы КЗС начали движение на закрытие водопропускных отверстий в 14:10. Судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено по распоряжению капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербург»

В понедельник в Петербурге введён оранжевый уровень опасности. Ветер уже роняет светофоры и деревья, МЧС предупреждает о порывах ветра до 28 м/с.



