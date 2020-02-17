Видео дня: как сбежавшую Аллу из Боткина принудительно возвращали в карантин

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Судебные приставы вывели из здания Петроградского районного суда и посадили в скорую 32-летнюю Аллу Ильину. 17 февраля суд постановил немедленно принудительно доставить её под медицинское наблюдение в больницу Боткина с подозрением на коронавирус. Показываем, как это было.

Алла заявила, что пока не знает, чем будет заниматься в больнице. И сообщила, что её адвокат готовит апелляцию. Больше фото и видео можно увидеть в нашей трансляции с заседания «Судного дня».





О героине первого в истории Петербурга побега из карантина по коронавирусу «Фонтанка» начала рассказывать еще до того, как он состоялся. 32-летняя домохозяйка улетела из Китая 30 января, пожаловалась на больное горло и 6 февраля оказалась в закрытых боксах больницы Боткина. Ей говорили, что она пробудет в изолированном боксе день, а после анализов сказали, что она абсолютно здорова, но домой отправится только через две недели. Написать отказ от госпитализации у Аллы не получилось — ручку и бумагу не приносили, и она разработала план побега. Голыми руками 7 февраля она замкнула магнитный замок и выбралась на свободу. После этого девушка стала карантинным героем, про которого даже слагают песни, и у неё появились последователи — еще трое беглецов. «Фонтанка» подробно с юристами разбирала, почему без введения карантина удержание людей в Боткина можно считать принудительным лечением и что у него общего с незаконным лишением свободы.

Иск к Алле Ильиной подавала главный государственный санитарный врач Петербурга и глава Роспотребнадзора Наталья Башкетова. Она требовала принудительно госпитализировать беглянку как минимум до 19 февраля, чтобы получить от неё два отрицательных анализа на новый коронавирус. Подробнее аргументацию ведомства и ответы на неё Аллы можно прочитать на «Фонтанке».