Петербуржец ответит за изнасилование и избиение полицейского. Следственный комитет уже возбудился

Следственный комитет по Петербургу возбудил 17 февраля уголовное дело в отношении жителя Московского района, который сперва изнасиловал знакомую, а затем избил полицейского.

По данным «Фонтанки», история произошла накануне ночью в доме 224 по Московскому проспекту. Там 31-летний трубоукладчик Балтийского завода якобы вступил в половую связь со своей замужней 27-летней знакомой против её воли. Та после случившегося позвонила мужу, а он уже связался с полицией.

Вскоре сотрудники правопорядка уже были в арендованной квартире на Московском проспекте. Пострадавшая со следами побоев встретила их в расстроенных чувствах. Подозреваемый в изнасиловании был в подпитии и не обрадовался незваным гостям. Несколько раз его кулак достиг лица сотрудника полиции.

В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения и предъявят обвинение по статьям 131 и 318 УК РФ, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Петербургу.







