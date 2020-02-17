Чашка-автопортрет и горшочек с логотипом театра. Именитые петербуржцы продолжают лепить керамику для благотворительного аукциона

Известные петербуржцы продолжают присоединяться к благотворительному проекту гончарной студии «Лисий остров» – коллекция керамики пополнилась поделками, сделанными за гончарным кругом Виктором Тихомировым, Михаилом Боярским и Ларисой Луппиан.

Художник, литератор и режиссёр, один из организаторов творческого неформального объединения «Митьки» Виктор Тихомиров подошёл к созданию керамики оригинально – под руководством профессионалов гончарного искусства он сделал чашки-автопортреты с большими усами. Как у самого автора. Актёры Михаил Боярский и Лариса Луппиан слепили горшочек с логотипом Театра Ленсовета, в котором служат, и оставили на нём свои автографы.

Керамика заняла место среди других поделок. К коллекции уже приложили свои руки актриса Ирина Мазуркевич, музыкант Евгений Фёдоров, лидер панк-группы ПТВП Алексей Никонов, самый известный «митёк» Дмитрий Шагин, солистка группы «Маша и медведи» Маша Макарова, а также легендарный клоун Вячеслав Полунин вместе с сыном Иваном.

В дальнейшем все поделки будут проданы на благотворительном аукционе, средства от которого направят на работу Благотворительного фонда поддержки и развития просветительских и социальных проектов «ПСП-фонд».

Благотворительный проект студии «Лисий остров» существует третий год. Сейчас создаётся вторая коллекция керамики. Первая также была сделана известными людьми, среди которых были Александр Друзь, музыканты группы «АукцЫон», Настя Полева, Борис Гребенщиков и многие другие. Средства, вырученные от продажи керамики, тогда были направлены в фонд «Мой Мио», оказывающий помощь детям с редким генетическим заболеванием – миодистрофией Дюшенна.