«Будем убивать». В Петербурге неизвестные штурмуют автосервис

Около двадцати человек взяли в осаду автосервис на юго-западе Петербурга. Его владелица заперлась в кабинете и шлет сигналы SOS.

Как сообщила «Фонтанке» предпринимательница Елена Щербакова, днем 17 февраля группа неизвестных пришла к автосервису и мойке на проспекте Ленина в районе Сергиево, принялась выламывать двери и разбивать расположенные по периметру видеокамеры.





«Я в кабинете, позвонила по «112», мне страшно», – добавила Щербакова дрожащим голосом и отключилась. Судя по присланным в редакцию видеозаписям, полиция приехала на место конфликта.

По данным «Фонтанки», на прошлой неделе предпринимательница обратилась в полицию Красносельского района с заявлением об угрозе убийством. По ее утверждению, 12 февраля в автосервис пришли двое мужчин, отрекомендовались представителями коммерческой организации, которая якобы имеет притязания на автосервис, и сообщили: «Ты должна съехать отсюда до 17 февраля, иначе будет война. Мы будем убивать», – говорится в тексте заявления Щербаковой. Она добавила, что угрозу убийством воспринимает реально.

«Фонтанка» дозвонилась до предполагаемого организатора штурма. Александр Чебоксаров, представитель конкурирующей фирмы, сообщил, что ищет Елену Щербакову, но не может дозвониться.

«Александр, давайте мы до Лены с вашей помощью дозвонимся, мы будем благодарны. Говорят, двадцать человек автосервис штурмуют? Ну, может они ремонтироваться приехали. Не, никакую войну мы не обещали. Я просил, чтобы она съехала».

«Фонтанка» обратилась в пресс-службу ГУ МВД за подтверждением информации о конфликте на проспекте Ленина.