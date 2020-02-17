Председателю ТСЖ на Наставников сожгли машину. Как за компанию пострадали еще пять авто, смотрите на видео

Уголовное дело об уничтожении имущества возбудила полиция Красногвардейского района после пожара на парковке у дома 18, корпус 2, на Хасанской улице рано утром в воскресенье.

Как стало известно «Фонтанке», возгорание началось около 5 утра. К приезду пожарных полыхало порядка шести машин – «Шкода», «Мазда», «Киа», «Рено», «Фиат» и «Ниссан». Три из них в результате слаженных действий МЧС отделались лишь частичным повреждением кузова. А вот как горят еще три, в том числе «Шкода», принадлежащая председателю ТСЖ Евгению Кутернину и попавшая на видео.

После того как пожар был потушен и появилось время посмотреть видео с камер, установленных на доме, стало ясно, что возгорание произошло не случайно.





На записи видно, что в 4.40 утра неизвестный кидает предмет под стоящие рядом «Шкоду» председателя и «Мазду».

В разговоре с «Фонтанкой» Кутернин сообщил, что считает произошедшее связанным с его профессиональной деятельностью на посту председателя ТСЖ. Пост он занял в ходе голосования в мае 2019 года. После этого предыдущее руководство не раз сообщало, что считает результат выборов ошибкой. Помимо этого, в Следственный комитет были поданы документы о якобы имевших место финансовых нарушениях со стороны нового председателя. Сейчас ведомство проводит проверку в рамках возбужденного уголовного дела. Виновным в предъявляемых ему обвинениях Кутернин себя не считает. И уверен, что поджог машины — это способ запугать его. Возгорание, отметим, уже стало уголовным делом.