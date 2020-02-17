В Выборгском районе Петербурга открылся новый фитнес-клуб с бассейном

ПСК

Между станциями метро «Лесная» и «Площадь мужества», на Политехнической ул. 6, открылся семейный фитнес-клуб с бассейном Like Fitness.

Общая площадь — 2400 кв. м. Фитнес-клуб расположен в апарт-комплексе Like, построенном ГК «ПСК», и предлагает индивидуальные и групповые занятия, услуги персональных тренеров, Wellnes&SPA, детские и взрослые спортивные программы.

В новом фитнес-клубе расположены три бассейна: спортивный, гидромассажный и детский, три вида саун и несколько отдельных залов по направлениям тренировок, включая групповые. Обучение стилям плавания, кардио и силовые тренировки, кроссфит, гимнастика, растяжка, йога и аэройога, единоборства, настольный теннис, детские секции, восстановительные процедуры — это и многое другое представлено в новом фитнес-клубе.

— В данной части Выборгского района выбор фитнес-услуг ранее был ограничен, — говорит директор фитнес-клуба Павел Кукленко. — По этой причине создание новой спортивной инфраструктуры создаёт дополнительные удобства для местных жителей, жителей комплекса Like и восполняет имевшийся в этой локации пробел.

Like Fitness расположен на Политехнической улице, соединённой с выездами в центр и северные районы города. Его посетителями станут не только жители Like и жилых домов поблизости, но и люди, передвигающиеся маршрутам рядом.

Несмотря на распространение крупных сетей, в городе по-прежнему остаются районы с недостаточной развитостью такой инфраструктуры. Востребованными остаются фитнес-клубы с бассейнами, исчерпывающим набором тренировочных программ и спортивного оборудования, в шаговой доступности от дома или с удобным расположением по пути на работу и обратно. Такую модель, комплексного премиального фитнес-клуба, представляет Like Fitness. Посетителям предлагаются абонементы на различные периоды использования.

Like Fitness расположен на первом этаже апарт-комплекса Like по ул. Политехническая, д.6. Комплекс введён в эксплуатацию в декабре 2019 г. и рассчитан как на одинаково комфортное личное проживание в апартаментах, так и на сдачу в аренду по программам доходности.

Справка о компании "ПСК"

Комплекс LIKE – застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents