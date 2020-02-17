В «Континенте» на Байконурской затопило цокольный этаж. Закрыть пришлось весь ТРК

О том, что с утра 17 февраля аварийным службам и сотрудникам приходится черпать воду ведрами из цокольного этажа центра на Байконурской, 14, сообщают «Фонтанке» читатели.

«Пришли с ребёнком в «Тачки-град», а там потоп. Затоплен весь цокольный этаж, все магазины! Воду откачивают, но самое удивительное, что все туалеты в «Континенте» закрыты, но рестораны и магазины работают!!!!» – сообщила «Фонтанке» Ольга.

автор фото читательница Ольга

По словам еще одного читателя, который работает в ТРК, помимо «Тачки-града» закрылись все заведения и магазины на указанном этаже. И когда откроются, сотрудникам не сказали.





Как в районе 13:30 сообщила «Фонтанке» офис-менеджер центра, на время было принято решение вообще закрыть весь центр. В самом «Континенте» говорят о «городской аварии», которая якобы таким образом отразилась на работе центра.

«Фонтанка» запросила информацию о возможной аварии у Водоканала.



