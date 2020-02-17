Водитель каршеринга в Петербурге отказался от освидетельствования, а в Пушкине въехал в автобус таксист без документов

За три дня, с 14 по 16 февраля, сотрудники ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали 80 нетрезвых водителей. 38 человек оформлены за отказ от медосвидетельствования. Итоги работы инспекторов по борьбе с нарушениями ПДД демонстрирует Госавтоинспекция 17 февраля в своём паблике «ВКонтакте».

В целом выявлено 5881 нарушение ПДД. 5025 допущены водителями, 856 – пешеходами. Пресечены 63 выезда на встречную полосу. Зарегистрированы 27 сообщений об угонах, найдены два транспортных средства, находившиеся в розыске. Задержаны 192 человека за административные правонарушения.

Так, от медосвидетельствования отказался 29-летний водитель на KIA Rio сервиса «Делимобиль». Его остановили вечером 15 февраля в центре Петербурга, на Садовой улице, 17. Внешние признаки указывали на состояние наркотического опьянения. За отказ мужчина был оформлен по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ, предполагающей лишение прав на 1,5 года и штраф 30000 рублей, сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОБ ДПС №1 ГИБДД и отдел пропаганды УГИБДД. Машину эвакуировали на спецстоянку.

Фото: «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург»/vk.com





У водителя «Яндекс.Такси», столкнувшегося с маршрутным автобусом в Пушкине 14 февраля, целый набор нарушений. Он задержан ОГИБДД по Пушкинскому району, на него составлены административные материалы по следующим статьям:

часть 2 статьи 12.3 КоАП (отсутствует путевой лист);

часть 1 статьи 12.7 (отсутствуют российские водительские права);

статья 14.1 (предпринимательская деятельность без государственной регистрации или без специального разрешения);

статья 18.10 (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). «Дорожный инспектор» публикует фотографии не только ДТП, в котором пострадал пассажир такси, но и скриншоты приложения, по которому работал нарушитель.

А вот довольно необычное нарушение. Вечером 16 февраля на улице Типанова, 4, инспекторы ОБ ДПС №1 ГИБДД остановили «Ауди» с незаконной мигалкой. 26-летнему водителю выписан штраф по части 4 статьи 12.5 КоАП РФ. После того, как он снял фонарь, его отпустили, рассказывает «Дорожный инспектор».