Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+6°C
/ Завтра: +6
$ 63.31р
68.62р
15:33 17.02.2020
Расширенный поиск

Происшествия
17.02.2020 13:40
Печать

Водитель каршеринга в Петербурге отказался от освидетельствования, а в Пушкине въехал в автобус таксист без документов

За три дня, с 14 по 16 февраля, сотрудники ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали 80 нетрезвых водителей. 38 человек оформлены за отказ от медосвидетельствования. Итоги работы инспекторов по борьбе с нарушениями ПДД демонстрирует Госавтоинспекция 17 февраля в своём паблике «ВКонтакте».

В целом выявлено 5881 нарушение ПДД. 5025 допущены водителями, 856 – пешеходами. Пресечены 63 выезда на встречную полосу. Зарегистрированы 27 сообщений об угонах, найдены два транспортных средства, находившиеся в розыске. Задержаны 192 человека за административные правонарушения.

Так, от медосвидетельствования отказался 29-летний водитель на KIA Rio сервиса «Делимобиль». Его остановили вечером 15 февраля в центре Петербурга, на Садовой улице, 17. Внешние признаки указывали на состояние наркотического опьянения. За отказ мужчина был оформлен по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ, предполагающей лишение прав на 1,5 года и штраф 30000 рублей, сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОБ ДПС №1 ГИБДД и отдел пропаганды УГИБДД. Машину эвакуировали на спецстоянку.

Фото: «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург»/vk.com


У водителя «Яндекс.Такси», столкнувшегося с маршрутным автобусом в Пушкине 14 февраля, целый набор нарушений. Он задержан ОГИБДД по Пушкинскому району, на него составлены административные материалы по следующим статьям:

  • часть 2 статьи 12.3 КоАП (отсутствует путевой лист);
  • часть 1 статьи 12.7 (отсутствуют российские водительские права);
  • статья 14.1 (предпринимательская деятельность без государственной регистрации или без специального разрешения);
  • статья 18.10 (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ).

Водитель каршеринга в Петербурге отказался от освидетельствования, а в Пушкине въехал в автобус таксист без документов

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). «Дорожный инспектор» публикует фотографии не только ДТП, в котором пострадал пассажир такси, но и скриншоты приложения, по которому работал нарушитель.

А вот довольно необычное нарушение. Вечером 16 февраля на улице Типанова, 4, инспекторы ОБ ДПС №1 ГИБДД остановили «Ауди» с незаконной мигалкой. 26-летнему водителю выписан штраф по части 4 статьи 12.5 КоАП РФ. После того, как он снял фонарь, его отпустили, рассказывает «Дорожный инспектор».

Водитель каршеринга в Петербурге отказался от освидетельствования, а в Пушкине въехал в автобус таксист без документов

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
предоставлено РСТИ (Росстройинвест)
17.02.2020 14:29

РСТИ предлагает беспроцентную рассрочку с ежемесячными платежами

Холдинг РСТИ (Росстройинвест) предлагает беспроцентную рассрочку с фиксированными ежемесячными платежами при покупке квартиры в жилом комплексе Terra на Земледельческой улице.
ПСК
17.02.2020 13:26

В Выборгском районе Петербурга открылся новый фитнес-клуб с бассейном

Между станциями метро «Лесная» и «Площадь мужества», на Политехнической ул. 6, открылся семейный фитнес-клуб с бассейном Like Fitness.
ГК «КВС»
17.02.2020 12:57

ГК «КВС» завершила первую сделку с помощью новой опции от ДомКлик

В Группе компаний «КВС» прошла первая сделка с использованием сервиса по подбору недвижимости на сайте ДомКлик. Подходящая квартира для клиента была в считанные минуты подобрана системой из тысячи вариантов.
Setl Group
17.02.2020 11:08

В ЖК «Солнечный город» открываются новые магазины

В жилом комплексе «Солнечный город» на юго-западе Петербурга в ближайшее время откроется новый продуктовый магазин. Он разместится на первом этаже дома по адресу пр. Ветеранов 169 к. 1.
shutterstock.com/ предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
14.02.2020 17:02

Банк-партнер снизил ставку по ипотеке для клиентов «Петербургской Недвижимости»

Теперь клиенты компании могут оформить ипотеку в банке ВТБ на еще более привлекательных условиях — от 8,1%*.
фото предоставлено пресс-службой Группы «Эталон»
14.02.2020 16:15

В Группе «Эталон» поздравили 1000-го покупателя с начала 2020 года

В центральном офисе Группы «Эталон» сегодня поздравили 1000-го покупателя с начала 2020 года. «Юбилейными» покупателями стали Дмитрий Борисович и Нелли Ахмедовна, которые приобрели квартиру для своей семьи в проекте «Петровская Доминанта», строящемся на живописном берегу Петровского острова.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.02.2020 13:33

Дню Святого Валентина посвящается: Банк «Санкт-Петербург» подcчитал траты влюбленных

Банк «Санкт-Петербург» проанализировал, как меняется покупательская способность россиян накануне Дня всех влюбленных – 14 февраля.
фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»
14.02.2020 12:40

ГК «Ленстройтрест» встретилась с дольщиками своих кварталов

В рамках корпоративной философии «ЖИВИ» и программы добрососедства в шведском квартале «IQ Гатчина» состоялась встреча с будущими новоселами – представители застройщика провели экскурсию по строительной площадке второй очереди проекта, рассказали об особенностях комплекса, концепции закрытых дворов, комплексном благоустройстве и охране территории.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.02.2020 12:13

Банк «Санкт-Петербург» снижает ставки по потребительским кредитам

Банк «Санкт-Петербург» предлагает специальные акционные ставки по потребительским кредитам. В целом, снижение по кредитам составило 1%.
Setl Group
14.02.2020 11:36

Контейнеры для сбора пластика появились в ЖК «GreenЛандия»

Контейнеры для сбора пластика установлены во дворах жилого комплекса «GreenЛандия» в Мурино. Они появились во дворах домов на ул. Шувалова, Воронцовском и Петровском бульварах.
ПАО «Группа ЛСР»
14.02.2020 11:26

Оформить покупку квартиры ЛСР теперь еще легче

В офисах ЛСР стало еще удобнее оформлять документы на покупку квартиры. Теперь подписать и подать договор на регистрацию в Росреестр можно с помощью электронных цифровых подписей.
unsplash.com
14.02.2020 11:15

ГК «ПСК»: защита культурного наследия Петербурга не должна уходить в крайности

Министерство культуры готовит поправки к закону № 73–ФЗ «Об объектах культурного наследия…», предписывающие согласовывать строительство в центре Петербурга с ЮНЕСКО. Директор департамента развития ГК «ПСК» Сергей Мохнарь отметил, какие последствия может принести нововведение.