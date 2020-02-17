Человек дождя. У Дворцового моста дорожники помогали стихии с уборкой улиц

Очевидцы засняли сотрудников дорожной организации, которые накануне вечером под ливнем проводили водную уборку. Чиновники сравнивают это с помывкой авто.

Видео прислали читатели «Фонтанки» 17 февраля, снято оно накануне вечером у съезда с Дворцового моста. Человек в форме ГУДП «Центр» поливает дорогу струей воды под напором, стоя под проливным дождем. «Больше воды!» – кричат очевидцы.

Смотреть в новом окне автор видео Сергей Грудинин

«Чтобы смыть грязь с дороги, одного дождя недостаточно, – объясняет глава комитета по благоустройству Сергей Малинин. – Дождь лишь размягчает эту грязь. После сотрудники дорожных служб струей воды под давлением вымывают грязь с проезжей части в систему городской канализации. Именно этим и занимаются люди на видео».





Это не первый случай, когда чиновникам приходится объяснять экстравагантные видеосюжеты, касающиеся уборки улиц. В частности, известность получили уборка «невидимого снега» и разгон несанкционированной воды у «Петроградской».

Если верить синоптикам, совместная работа дождя и Смольного продолжится. Петербургу предрекают действие теплого сектора циклона — с дождями, нагонной волной и возможным наводнением.

Смольный разыграл 18 контрактов на содержание улично-дорожной сети в первом полугодии 2020 года по числу районов. Таким образом распределили 6,2 млрд рублей. Контракт на Центральный район получило ГУДП «Центр» за 456 млн рублей.