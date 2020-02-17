РСТИ предлагает беспроцентную рассрочку с ежемесячными платежами

предоставлено РСТИ (Росстройинвест)

Холдинг РСТИ (Росстройинвест) предлагает беспроцентную рассрочку с фиксированными ежемесячными платежами при покупке квартиры в жилом комплексе Terra на Земледельческой улице.

В случае приобретения «однушки» минимальный первоначальный взнос составит 40%, ежемесячный платеж — 15 тысяч рублей. Для покупателей двухкомнатных квартир первый взнос — от 30%, ежемесячный платеж – 20 тысяч рублей. Клиенты, выбравшие трехкомнатную квартиру, вносят не менее 20% от стоимости объекта, а затем платят по 30 тысяч в месяц. Рассрочка рассчитана на 18 месяцев с момента заключения договора. Остаток стоимости квартиры погашается последним платежом (не позднее 30 сентября 2021 года).

«Рассрочка с фиксированными платежами подойдет покупателям, которые продают старое жилье, чтобы приобрести новое. Для них это хорошая альтернатива ипотеке – ежемесячные платежи по программе сопоставимы с ипотечными или меньше, не нужно платить проценты по кредиту. Остаток стоимости квартиры можно заплатить после продажи старого жилья», — комментирует Екатерина Пчелкина, начальник отдела маркетинга холдинга РСТИ (Росстройинвест).

Terra — это жилой комплекс класса «бизнес-лайт», который строится на Земледельческой улице в Приморском районе Санкт-Петербурга, рядом с Пионерским садом. Проект состоит из трех жилых домов переменной этажности от 7 до 13 этажей. На первых этажах спроектированы коммерческие помещения, для автомобилистов предусмотрен подземный паркинг. На территории жилого комплекса будет построен детский сад на 220 мест. В шаговой доступности две станции метро — «Черная речка» и «Лесная».

Акция действует с 24 января 2020 года до 31 марта 2020 года. Количество квартир, на которые распространяется предложение, ограничено. Подробнее с условиями рассрочки от застройщика можно ознакомиться на сайте http://rsti.ru или по тел.: +7(812) 331-50-00.

Справка о компании РСТИ (Росстройинвест)

ЖК TERRA – застройщик ООО "РСТИ-ТЕРРА", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/objects/terra/documents