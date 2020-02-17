Свесился, зацепился, спрыгнул. Лейтенант туристической полиции рассказал, как ползал по льду у Спаса на Крови

Дмитрий Зайцев «с божьей помощью» спас из частично заледеневшего канала Грибоедова грустного петербуржца. Пострадавший молча принял свою участь, а «Фонтанка» поговорила с героем.

29-летний инспектор спецроты полка патрульно-постовой службы полиции Дмитрий Зайцев из Петербурга в мгновение ока стал героем в глазах сослуживцев, десятков зевак, а также родных и друзей. В воскресенье он спас тонувшего в канале Грибоедова грустного 22-летнего юношу, который ни с того ни с сего сиганул вниз с Ново-Конюшенного моста. Спасённый на протяжении всей операции не проронил ни слова. После того, как Зайцева и утопавшего подняли на набережную, их усадили в разные машины скорой помощи, и их пути разминулись. 17 февраля «Фонтанка» поговорила с главным героем истории.

- Дмитрий, как ваше здоровье после незапланированного погружения в холодную воду?

– Слава богу, всё отлично. Хоть специально и не закаляюсь, водой не обливаюсь, но здоровье не подводит.

- Все мы видели, как вы ползёте по льдине и спасаете упавшего в канал. Но как всё началось? Где вас застала новость о случившемся ЧП?





– Я состою на службе в туристической полиции, которая занимается охраной общественного порядка на массовых мероприятиях. Вчера был крестный ход у Спаса на Крови, мы были там. Внезапно услышали крики граждан, которые звали полицию. Мы прибежали на мост, где уже собралась толпа, и увидели, что внизу плавает человек.

Фото: Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"

- То есть если бы не крестный ход ...

– Можно и так сказать. С божьей помощью.

- Так, и что было дальше? Вы прыгнули сразу же?

– Да, пришлось незамедлительно среагировать. Мои товарищи побежали искать какую-нибудь верёвку или то, чем можно будет поднять человека, а я перелез через ограду, свесился вниз, зацепившись за решётку, и спрыгнул на лёд. Ну а потом нас подняли. Меня усадили в одну скорую, его – в другую.

- Молодой человек что-то говорил во время спасения, успел ли он рассказать о причине своего поступка или хотя бы поблагодарить?

– Юноша вёл себя очень спокойно – не кричал и не истерил. Я просто подполз к нему и взял за руку. В это время как раз ребята подоспели и спустили нам трос. Ни во время спасения, ни после он не проронил ни одного слова.

- А вы вообще обязаны спасать утопающих, или этим всё-таки должны заниматься сотрудники МЧС? Что говорит на этот счёт ваша должностная инструкция?

– Вообще, по должностной инструкции, мы в таких случаях обязаны вызвать сотрудников МЧС. Но в этой конкретной ситуации свою роль сыграл человеческий фактор, я просто не мог оставаться в стороне.

- Вы обучались спасению людей? Знали, что делать?

– В учебном центре мы косвенно проходим модули, то есть рассматриваем различные ситуации, проговариваем пути решения. На утренних разводах нам тоже дают нестандартные задачи, с которыми мы можем столкнуться при работе с преступниками. Поэтому для меня падение юноши в канал не было неожиданностью, и ребята быстро сообразили. Буквально за минуту.

- Когда шли устраиваться в полицию, мечтали о подвигах?

– Каждый, наверное, прокручивал в голове ситуации, в которых нужно будет сделать правильный выбор в пользу другого человека. Я не исключение. А вообще в полицию я попал пять лет назад, профессия меня всегда привлекала, так как родственники работали в органах и я всегда мог понаблюдать за их службой со стороны. Мне было на кого равняться.

- Сегодня вас руководство хвалило, наверное?

– Да, меня похвалили, сказали: «Это твой звёздный час, пользуйся этим», поэтому я здесь, на интервью. По графику у меня сегодня выходной.

- А родные как отреагировали? Много их в Петербурге?

– Сам я с Архангельской области, сюда я переехал 8 лет назад. Здесь у меня только родная сестра. Родные сначала запереживали, мама была немного в шоке. Но после разговора она поняла, что у меня всё хорошо.

- Туристическая полиция появилась в Петербурге всего полгода назад. За это время сталкивались с какими-то интересными или смешными историями, связанными с иностранными гостями?

– К работе я отношусь серьёзно, поэтому историй, над которыми я бы смеялся, наверное, не случалось. В основном к нам обращаются либо с вопросом, либо с проблемой. Чаще всего просят показать маршрут до той или иной достопримечательности. Если вопрос касается преступления или ущемления прав, то мы либо даем консультацию, либо перенаправляем к компетентным сотрудникам.

Фото: Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"

- По какому принципу вообще отбирали в подразделение? Брали полиглотов?

– Когда рота создавалась, мы проходили обучение. Уже на первоначальном этапе, на собеседовании, уровень знания английского проверялся. Он должен быть достаточным, чтобы была возможность объясниться. Достаточно базовых знаний, так как вопросы задают в основном одни и те же.

Мне моя работа очень нравится. Это центральные точки города, общение с зачастую интеллигентными людьми, помощь. Как правило, наше общение с туристами проходит позитивно. Но, конечно, я считаю, что в любой профессии нужно расти. В планах поступить в Университет МВД и продолжать движение по карьерной лестнице.

Беседовала Олеся Михайлова, «Фонтанка.ру»