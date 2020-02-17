«Коронавирус, вероятно, произошел из лаборатории». Китайские ученые выдвинули новую версию происхождения инфекции

Источником распространения коронавируса может быть научная лаборатория в провинции Ухань, которая расположена неподалеку от рынка морепродуктов (его считали эпицентром распространения инфекции). Об этом заявили китайские биологи Ботао Сяо и Лэй Сяо, пишет LondonLovesBusiness.

«Мы отметили две лаборатории, проводящие исследования коронавируса летучей мыши в Ухане, одна из которых находилась всего в 280 метрах от рынка морепродуктов. Мы кратко изучили историю лабораторий и предположили, что коронавирус, вероятно, произошел оттуда», – заявили ученые.

По их словам, изначально подопытные животные были заражены штаммом вируса, который не мог передаваться человеку. Однако в лабораторных условиях вирус мог мутировать. Напомним, сегодня в Пекин прибыла группа сотрудников Всемирной организации здравоохранения, которая займется расследованием новой эпидемии и того, как она возникла.



