На «Твой бюджет» - почти 7 тысяч идей. Всем заявкам предстоит пройти проверку

В рамках проекта комитета финансов Смольного «Твой бюджет» в 2020 году петербуржцы подали 6934 заявки. За сутки до окончания регистрации идей количество заявок подросло на 1000 штук, которые в настоящий момент проходят проверку.

По условиям проекта, в этом году районы — победители прошлого года не могут подавать заявки, им предстоит реализовать уже одобренные проекты. Бюджет проекта в этом году — 90 млн рублей, которые поровну получат шесть районов, жители которых подали больше всего идей, сообщили «Фонтанке» 17 февраля в пресс-службе комитета.

Сейчас на первом месте находится Кировский район с 1585 заявками, на втором — Красносельский (1483), далее следуют Пушкинский (702), Калининский (645), Приморский (618) и Выборгский районы (604).

В комитете финансов в настоящее время проверяют поданные в последний момент заявки. Впрочем, проверку по условиям конкурса проходят абсолютно все поданные на проект заявки. По итогам проверки станет известно, поменяется ли список районов-победителей и какие именно проекты заявились в последние сутки. В прошлом году в последний день подали половину всех идей, ряд из них в итоге вызвал вопросы, в частности потому, что содержали некорректные адреса.

Подробнее об идеях, которые горожане предложили для реализации в рамках «Твоего бюджета» в 2020 году, читайте в материале «Фонтанки».



