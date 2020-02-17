На борту лайнера Diamond Princess коронавирус впервые нашли у россиянки

Коронавирус выявили у гражданки России, находящейся на борту круизного лайнера Diamond Princess. Об этом 17 февраля сообщает посольство России в Японии в своем Facebook.

«В ходе осуществляемой японскими властями медицинской проверки всех пассажиров судна на предмет заражения COVID-19, коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения», – говорится в сообщении посольства.

Напомним, сегодня утром стало известно, что коронавирус нашли у 44 граждан США, которые находились на борту судна. Америка, Канада, Австралия, Южная Корея, Италия, а также Гонконг и Тайвань уже объявили о планах по эвакуации своих граждан с круизного лайнера, который с 5 февраля стоит на карантине в порту Иокогамы. Россия о таких планах не заявляла.



