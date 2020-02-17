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17.02.2020 12:57
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ГК «КВС» завершила первую сделку с помощью новой опции от ДомКлик

ГК «КВС» завершила первую сделку с помощью новой опции от ДомКлик

ГК «КВС»

В Группе компаний «КВС» прошла первая сделка с использованием сервиса по подбору недвижимости на сайте ДомКлик. Подходящая квартира для клиента была в считанные минуты подобрана системой из тысячи вариантов.

Новая услуга призвана упростить и сделать максимально эффективной процедуру подбора недвижимости для клиентов. Человек, который уже получил одобрение от банка по ипотеке, может воспользоваться специальной программой автоматического подбора. Для этого ему нужно заполнить несколько полей с желаемыми параметрами будущей квартиры – диапазон цены, расположение, метраж, этаж, количество комнат и даже какие-то нетиповые особенности, например, мансардные окна, близость к парку.

Система автоматически подбирает для клиента 10 подходящих вариантов, и ему остается только определиться с наиболее интересным. В программе покупатель также может задать дополнительные вопросы напрямую застройщику. Самое важное – клиент оставляет свой контактный номер только тогда, когда уже выберет подходящий вариант и сам захочет, чтобы с ним связались из отдела продаж. Кроме того, покупателю, который воспользовался сервисом, ГК «КВС» предлагает дополнительную скидку 1% на квартиру*.

«Мы рады участвовать в новой партнерской программе Сбербанка. Это действительно удобный сервис, который помогает клиенту сэкономить время на изучении сотен квартир и жилых комплексов. Это также отличная возможность сравнить похожие варианты и выбрать для себя самый оптимальный, выгодный. Сервис отвечает стратегическим задачам нашего холдинга – расширять сферу взаимодействия с клиентом, предлагая тот формат коммуникации, который ему удобен. Мы и Сбербанк в этом плане смотрим в одном направлении: выбрав нужную квартиру на сайте ДомКлик, клиент может продолжить покупку квартиры через наш онлайн-магазин, не отходя от компьютера», – отметила Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС».

Напомним, ГК «КВС» входит в список стратегических партнеров Сбербанка. В июне 2019 года в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо и генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве. Предметом соглашения стала работа по совместному внедрению современных технологий и сервисов для розничных потребителей, развитию партнерских программ в области розничного кредитования, в сфере инвестиционно-банковской деятельности и других направлений.

*Скидка предоставляется застройщиком ООО «КВС-Сертолово», ООО «КВС-Выборгский», ООО «КВС. Недвижимость», ООО «КВС Девелопмент», ООО «КВС-Красносельский», ООО «КВС-Парнас». С 01.01.2020 по 29.02.2020. Подробности акции уточняйте по телефону:  + 7 (812) 645-55-55.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.

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