Происшествия
Ветер в Петербурге роняет светофоры и катает грузовики. Сады и парки закрыли
Оранжевый уровень погодной опасности, введенный 17 февраля в Северной столице в связи со шквальным ветром, закрыл для посещений парки и сады. На севере города начало подтапливать стоянки.
О том, что с полудня понедельника для посещений закрыли все скверы, сады, парки и даже целый Елагин остров с ЦПКиО, «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе комитета по благоустройству. По данным ведомства, действовать распоряжение будет до тех пор, пока не снимут оранжевый уровень опасности.
Закрыты следующие сады и парки, подведомственные Комитету:
1. Лопухинский сад между ул. Академика Павлова, Каменноостровским пр. и р.М.Невкой»
2. Никольский сад между наб.Крюкова кан., пр.Римского-Корсакова, Никольской пл. и наб.кан.Грибоедова;
3. Юсуповский сад между Садовой ул. и д. 117 по наб. р. Фонтанки;
4. Сад дворца Юсуповых на ул. Декабристов, д. 21
5. Таврический сад;
6. сад им. Даниила Гранина на Гангутской ул. между Гагаринской ул. и Соляным пер.;
7. Овсянниковский сад между пр. Бакунина, Мытнинской ул. и Старорусской ул.;
8. Сад Сан-Галли на Лиговском пр. между д. 60-62 и д. 64-66;
Екатерининский сквер на пл. Островского;
Сквер Галины Старовойтовой на пересечении Суворовского пр. и ул. Моисеенко.
Петербуржцы – и те, кому посчастливилось остаться сегодня дома, и те, кто борется с непогодой на улице, – размещают в соцсетях увиденные последствия ветра. После 10 утра у Московских ворот порывом наклонило светофор.
На Европейском проспекте в Кудрово, как сообщают участники сообщества «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте», у дома 14/6 ветер поиграл машинками.
«Газель стояла на парковке около дома 13/5... ветром её погнало на проезжую часть, и она благополучно въехала проезжавшей Октавии в левый борт. Таксист выбежал из машины, а в газели нет водителя и сигнализация пиликает....» – сообщает Константин (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.).
На улице Зайцева дерево упало на «Мини Купер».
А на Выборгском шоссе ели перегородили дорогу машинам.
А на Репищевой жители жалуются на огромные лужи посреди автостоянки.