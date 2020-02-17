Ветер в Петербурге роняет светофоры и катает грузовики. Сады и парки закрыли

Оранжевый уровень погодной опасности, введенный 17 февраля в Северной столице в связи со шквальным ветром, закрыл для посещений парки и сады. На севере города начало подтапливать стоянки.

О том, что с полудня понедельника для посещений закрыли все скверы, сады, парки и даже целый Елагин остров с ЦПКиО, «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе комитета по благоустройству. По данным ведомства, действовать распоряжение будет до тех пор, пока не снимут оранжевый уровень опасности.

Закрыты следующие сады и парки, подведомственные Комитету:

1. Лопухинский сад между ул. Академика Павлова, Каменноостровским пр. и р.М.Невкой»





2. Никольский сад между наб.Крюкова кан., пр.Римского-Корсакова, Никольской пл. и наб.кан.Грибоедова;

3. Юсуповский сад между Садовой ул. и д. 117 по наб. р. Фонтанки;

4. Сад дворца Юсуповых на ул. Декабристов, д. 21

5. Таврический сад;

6. сад им. Даниила Гранина на Гангутской ул. между Гагаринской ул. и Соляным пер.;

7. Овсянниковский сад между пр. Бакунина, Мытнинской ул. и Старорусской ул.;

8. Сад Сан-Галли на Лиговском пр. между д. 60-62 и д. 64-66;





Екатерининский сквер на пл. Островского;

Сквер Галины Старовойтовой на пересечении Суворовского пр. и ул. Моисеенко.

Петербуржцы – и те, кому посчастливилось остаться сегодня дома, и те, кто борется с непогодой на улице, – размещают в соцсетях увиденные последствия ветра. После 10 утра у Московских ворот порывом наклонило светофор.

На Европейском проспекте в Кудрово, как сообщают участники сообщества «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте», у дома 14/6 ветер поиграл машинками.

«Газель стояла на парковке около дома 13/5... ветром её погнало на проезжую часть, и она благополучно въехала проезжавшей Октавии в левый борт. Таксист выбежал из машины, а в газели нет водителя и сигнализация пиликает....» – сообщает Константин (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.).

На улице Зайцева дерево упало на «Мини Купер».

А на Выборгском шоссе ели перегородили дорогу машинам.

А на Репищевой жители жалуются на огромные лужи посреди автостоянки.