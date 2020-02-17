За Аллой Ильиной приехали две скорых. Медики прошли в здание суда

Медики зашли в здание Петроградского райсуда Петербурга, чтобы принудительно госпитализировать Аллу Ильину, у которой подозревают коронавирус.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», к моменту объявления решения суда днем 17 февраля у здания уже стояла скорая помощь, в ней люди в защитной одежде ждали Аллу. А рядом — десятки журналистов. Позже к зданию подъехала вторая скорая — медики прошли в суд.

Ранее, напомним, в суде никто не был в масках, собравшиеся даже не включили ионизатор в зале заседаний.

Представитель Роспотребнадзора подтвердила, что судебные приставы посадят Аллу в скорую помощь, которая доставит ее в больницу Боткина. Сотрудница надзора попросила петербуржцев отнестись с пониманием к ситуации. Заявлять однозначно об опасности женщины она не стала, сказав, что это покажут анализы.



