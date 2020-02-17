За Аллой Ильиной приехали две скорых. Медики прошли в здание суда
Медики зашли в здание Петроградского райсуда Петербурга, чтобы принудительно госпитализировать Аллу Ильину, у которой подозревают коронавирус.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», к моменту объявления решения суда днем 17 февраля у здания уже стояла скорая помощь, в ней люди в защитной одежде ждали Аллу. А рядом — десятки журналистов. Позже к зданию подъехала вторая скорая — медики прошли в суд.
Ранее, напомним, в суде никто не был в масках, собравшиеся даже не включили ионизатор в зале заседаний.
Представитель Роспотребнадзора подтвердила, что судебные приставы посадят Аллу в скорую помощь, которая доставит ее в больницу Боткина. Сотрудница надзора попросила петербуржцев отнестись с пониманием к ситуации. Заявлять однозначно об опасности женщины она не стала, сказав, что это покажут анализы.
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Справка:
Алла Ильина прилетела из Китая 30 января. А 6 февраля попала в Боткинскую больницу после жалобы на больное горло. Её уверяли, что она пробудет в изолированном боксе день, а после анализов сказали, что она абсолютно здорова, но домой отправится только через две недели. В её планы это не входило, поэтому женщина 7 февраля голыми руками замкнула магнитный замок в своем боксе и выбралась на свободу. После этого Алла стала карантинным героем, про которого даже слагают песни, а у неё появились последователи — еще трое беглецов. «Фонтанка» подробно с юристами разбирала, почему без введения карантина удержание людей в Боткина можно считать принудительным лечением, и что у него общего с незаконным лишением свободы.