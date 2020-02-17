Смольный выселил автомобилистов-нелегалов. В Петербурге от незаконных парковок за два дня освободили 40 тысяч квадратов

Комитет по контролю за имуществом за два дня освободил самовольно занятые автостоянками участки общей площадью более 40 тыс. кв. м. Контролеры проехались по десятку районов.

В Смольном 17 февраля сообщают более чем о 15 адресах. Среди них, в частности, участок напротив дома 233 по пр. Народного Ополчения, в Петергофе на Ропшинском шоссе, у дома № 37 по Советскому проспекту, на Бокситогорской улице, на проспекте Луначарского вблизи дома № 9, на Ленской улице, на Выборгском шоссе у дома № 23 и другие.

«На всех выявленных объектах заблаговременно были размещены уведомления о необходимости добровольного освобождения земельных участков, – подчеркивает комитет. – Аналогичные уведомления были вручены выявленным землепользователям. В установленный срок участки освобождены не были».





Сейчас комитет работает над привлечением землепользователей к административной ответственности за самовольное размещение и перемещение элемента благоустройства.

По всем случаям чиновники намерены взыскать средства, затраченные на работы по освобождению незаконно занятых участков.

Напомним, месяц назад комитет уже проводил аналогичный рейд. Тогда от незаконных автостоянок освободили 46 тысяч квадратных метров в шести районах города.